انت الان تتابع خبر اتفرج بالصور المذيعة الجذابة التي ظهرت على قناة سكاي نيوز وجننت المشاهدين بجمالها الأخاذ وملابسها الراقية..!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت قنوات على منصة “تويتر” مقطع فيديو للاعلامية السودانية الجميلة “تسابيح مبارك” أثناء ظهورها على شاشة قناة العربية وهي ترتدي ملابس ضيقة كشفت الكثير من مفاتن جسدها بحسب تعليقات المتابعين،الذين شبهوها بالمصرية “سما المصري” التي عادةً ما تحرص على استعراض جسدها على منصات التواصل الإجتماعي.وركز الفيديو المتداول على البنطلون الذي ترتديه تسابيح مبارك، وكان لاصقاً على جسدها بشكل كبير وهو ما اثار حفيظة بعض المتابعين.

وتباينت تعليقات المتابعين على الفيديو المتداول، حيث طالبها البعض بارتداء ملابس فضفاضه لا تكشف مفاتنها، بينما تغزل اخرون بجسمها، وعلق أحدهم بالقول: “ياحظ من هو قريب منك“.

تسابيح مبارك خاطر صحفي، إعلامية سودانية، ولدت في الخرطوم في 3 ديسمبر 1988، وانتقلت مع اسرتها للعيش في ليبيا، وحصلت على درجة البكالوريوس في الإعلام من إحدى الجامعات الليبية

بدأت تسابيح مبارك مسيرتها المهنية على قناتي الشروق والنيل الأزرق في الخرطوم، ثم انتقلت إلى قناة العربية الحدث، واكتسبت فيها شهرةً واسعة على مستوى الوطن العربي، لتنتقل مؤخراً إلى قناة سكاي نيوز.