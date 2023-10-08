انت الان تتابع خبر قوة امنيه تهجم وتضبط شابة سعودية دخلت محل وقامت بفعل صادم وغير متوقع مع العامل.. والمفاجأة الكبيرة كيف تم كشف امرهم للجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تمكنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية من القبض على امرأة قامت بمحاولة رشوة صيدلي في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع السعودية. وقد قدمت السيدة للصيدلي مبلغًا ماليًا قدره 12 ألف ريال سعودي مقابل شراء 45 حقنة من هرمون النمو.

ووفقًا للبيان الذي صدر عن الجهات الأمنية، فإن السيدة قد أرسلت بريدًا إلكترونيًا للهيئة الصحية تطلب فيه شراء الحقن. وعندما تم الاتصال بها من قبل الهيئة وظهرت شكوك حول نواياها، قررت الهيئة الموافقة على الصفقة بالمبلغ المالي المذكور. وعندما وصلت السيدة إلى الصيدلية لاستلام الحقن، تم القبض عليها وبحوزتها المبلغ المالي والحقن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السيدة لمحاسبتها على تلك الأعمال غير القانونية. وتأتي هذه الحادثة كتذكير بأهمية مكافحة الفساد والرشوة في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الصحي. فالصيدليات والمستشفيات هي مؤسسات تعنى بصحة وسلامة المرضى، ويجب أن تكون خالية من أي أعمال فاسدة أو غير قانونية.