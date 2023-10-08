انت الان تتابع خبر مصر تشهد النهايه الكبرى .. بدء العد التنازلي من الليلة.. الفلكية الشهيرة ليلى عبداللطيف تدق ساعه الصفر وتنادي النداء الأخير وتبكي بحرقه.. هذا ما سيحدث في أم الدنيا؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعمت الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف، المعروفة بلقب "سيدة التوقعات"، أن العام 2023 سيشهد كوارث كبيرة على المستوى العالمي وسيكون عامًا "دمويًا" بشكل عام.

أثارت هذه التوقعات صدمة الجميع، حيث أطلقتها ليلة رأس السنة على قناة "الظفرة" الإماراتية التي تابعها الجمهور بشغف. تحدثت ليلى عبداللطيف عن توقعاتها المروعة للعام 2023 قبل بدايته، حيث أشارت إلى احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة وحذرت من وباء قاتل قد يجتاح العالم. كما أطلقت توقعاتها للبنان واستهدفت شخصيات لبنانية بارزة مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وغيرهم. وأشارت ليلى عبداللطيف إلى أن هؤلاء الشخصيات ستلعب دورًا هامًا في الفترة المقبلة سياسيًا وإقليميًا، وتوقعت أن يتخطى لبنان جميع الصعوبات التي سيواجهها في العام 2023. كما نصحت بشراء الشقق السكنية والأراضي، وأشارت إلى أن لبنان سيصبح واحدًا من أهم مراكز السياحة في المنطقة مثل دبي.

في سياق آخر، توقعت ليلى عبداللطيف أيضًا وجود حشود غاضبة من الجيش اللبناني بشكل كبير في العام 2023. قدمت الإعلامية ليلى عبد اللطيف توقعاتها المثيرة للاهتمام للمستقبل، حيث رسمت صورة مشرقة للوضع السياسي في لبنان. وفي توقعاتها، رآت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون الشخص الذي يمتلك المبادرات السحرية التي ستحقق التقدم والازدهار في البلاد في المرحلة المقبلة. وبالمثل، رآت أن سعد الحريري سيكون عراب المرحلة المقبلة بعد انتخاب رئيس جديد للبنان. وتوقعت ليلى عبد اللطيف أيضًا أن سمير جعجع سيعقد لقاءات مهمة مع الخصوم السياسيين السابقين وسيقوم بدور بارز في وسائل الإعلام. وأشارت إلى وجود تقارب واتفاق مع حزب الله، مما يعزز الأمل في تحقيق الاستقرار في البلاد.

ومن جهة أخرى، تتوقع ليلى عبد اللطيف عودة كثيفة للمهاجرين إلى لبنان وبناء شبكة استثمارات قوية تعزز الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بالتوقعات العالمية، تتوقع أن ينتشر وباء قاتل وخطير يمكن أن يؤدي إلى تداعيات مشابهة لجائحة كورونا التي عصفت بالعالم.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أيضًا اختفاء بعض المدن وظهور حيوانات مفترسة غريبة تهاجم الإنسان في الفترة بين عامي 2024 و2025. ورغم عدم وجود حرب عالمية ثالثة في الوقت الحالي، إلا أنها تتوقع اندلاع نيران خطيرة في بعض الدول أو الدولة، خاصة فيما يتعلق بالكوارث الزراعية وأزمات الغذاء.

وتتوقع ليلى عبد اللطيف أيضًا انفراجًا في أزمات المياه والغذاء والكهرباء في سوريا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات في العديد من الدول.

وتطرقت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها إلى دور التكنولوجيا في المستقبل، حيث توقعت أن يتم اكتشاف علاج فعال للسرطان وانتشار سلالة جديدة من فيروس الجدري أكثر خطورة. كما توقعت أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وستدخل عالم إنتاج السيارات الصديقة للبيئة. في توقعاتها الأخيرة، أشارت الناقدة الفنية ليلى عبد اللطيف إلى أنه في العام 2023، ستشهد مصر حدثاً طبياً غير مسبوق يعد من أهم الأحداث الطبية في تاريخ البلاد. ومن المتوقع أن يكون لهذا الحدث تأثير كبير على المجتمع المصري وعلى العالم الطبي بشكل عام.

تخطط مصر أيضًا لإنتاج فيلم سينمائي أو مسلسل درامي يروي قصة حياة الفنان الراحل عمر الشريف والنجمة الراحلة فاتن حمامة. يتوقع أن يكون هذا العمل السينمائي مليئًا بالإثارة والتشويق، وسيستحضر ذكريات الجمهور بأعمال هؤلاء الفنانين الرائعين. بالتأكيد، سيثير هذا الإعلان المثير حماسة الجمهور وسيشكل حدثًا فنيًا هامًا في مصر والعالم العربي بشكل عام. سيساهم هذا الإنجاز الكبير في تعزيز صناعة السينما في مصر وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الصناعات الفنية في المنطقة