انت الان تتابع خبر اردني عشريني يعتدي على قريبته ويقوم بعمل امر صادم ومخيف بعد ذلك..جريمة تقشعر لها الأبدان!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بالسجن على شاب عشريني بالسجن 3 سنوات بعد ان اعتدى على قريبته (عمته) بأداة حادة قبل 3 اشهر.

وبين القرار أن «المتهم البالغ من العمر 26 عاما، واثناء وقوف عمته على سطح منزلها قام بمباغتتها وضربها بآلة حادة على وجهها بواسطة (مشرط)».

ووجه مدعي عام شرق عمان للمتهم تهمتي الإيذاء بحدود المادة 334/1 مكرر من قانون العقوبات وجنحة وحيازة اداة حادة بحدود المادتين 155و156 من قانون العقوبات.

ووفق القضية القابلة للاستئناف، اقر المتهم في شهادته بأن المشتكية هي عمته وكانت تنشر الغسيل على سطح المنزل، لدى الاعتداء عليها بدون سبب، مشيرا الى انه يعاني من أمراض نفسية، وله 5 سنوات يتعالج في مستشفى الأمراض النفسية.

وتأسيسا لما تقدم فقد قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية الإيذاء المسندة اليه خلافا لإحكام المادة 334/1 مكررة من قانون العقوبات وعدم مسؤوليته عن جنحة حمل وحيازة اداة حادة وفقا لإحكام المادة 155 من قانون العقوبات والحكم عليه بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات حكما وجاهيا نافذ بالحال وقابلا للاسئناف.