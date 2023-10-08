انت الان تتابع خبر مذيع شهير يضع كاميرات مراقبة سرية في غرفة نومة ليكشف حقيقة زوجته المرة .. وحينما اتفرج التسجيلات كانت الصدمة الموجعة ولاتخطر على البال!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - واقعة غريبة ومثيرة شهدتها منطقة النزهة ، وهى اكتشاف مذيع لخيانة زوجته قدرا من خلال الكاميرات السرية التي ثبتها داخل غرفة النوم بغرض حل اللغز .

والكشف عن اللص الذي يستولى على أمواله التي يضعها بالدولاب . بدأت الواقعة عندما اكتشف المذيع " و.إ.س " ، ( 34 عاما ) ، مذيع ، تعرضه للعديد من وقائع السرقة.

واختفاء الأموال التي يضعها بدولاب شقته ، ولا يعرف من السارق ،

فقام بتركيب كاميرات مراقبة بغرفة النوم ، وقام بإخفائها في أماكن سرية ، من أجل الكشف عن اللص الذي يستولى على أمواله وكانت المفاجأة له عندما قام بمشاهدة التسجيلات التي سجلتها الكاميرات ،التي كان ينتظر أن يكتشف بها اللص الذي يقوم بسرقة أمواله باستمرار ، ولكن المفاجأة أنه قام باكتشاف خيانة زوجته له ، وكانت الكاميرات قامت بستجيل علاقة غير شرعية بين زوجته ، وبين أحد الأشخاص .

وعلى الفور أسرع الزوج عقب مشاهدة التسجيلات ، إلى قسم شرطة النزهة وقام بتحرير المحضر رقم 9688 ، ضد زوجته " س.ع.ع ،

وقام بتقدم الأسطوانة التي تحتوى على تسجيلات الكاميرا ، وبالعرض على النيابة أمرت بطلب ضبط وإحضار الزوجة للتحقيق معها ، وطلبت بإرفاق الأسطوانة بالأوراق.