انت الان تتابع خبر صدقت حين توقعت..العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة وتكشف ماسيحدث في فصل الشتاء! والان مع التفاصيل

رياض - روايدا بن عباس - اثارت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجدل مجدداً بعد أن كشفت عن تنبؤات جديدة، مؤكدة ماسيحدث في فصل الشتاء.

وقالت ليلى عبد اللطيف إن موسم الشتاء المُقبل سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.

وعبر متابعون عن صدمتهم من توقعات العرافة ليلى عبداللطيف والتي وصفوها بنذير الشؤم متمنين عدم تحققها.