انت الان تتابع خبر أجمل مذيعة لبنانية تقع في موقف محرج تمنت لوابتعلتها الارض وقتها نسيت أنها على الهواء وقامت بعمل صادم أمام ملايين الشباب ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وقعت مقدمة قناة المستقبل اللبنانية ، يمنى نوفل ، في موقف محرج خلال البث المباشر ، حيث ظهرت وهي تمشط شعرها ولم تلاحظ أنها كانت على الهواء.

حاولت المذيعة التخفيف من حدة الموقف والمزاح مع المصور ، فوجهت له كلمة “روح” وهي كلمة لبنانية عامية تستخدم في المزاح للتعليق على ذكاء الشخص الآخر.

واعتبر المتابعون أن ما فعلته الإعلامية اللبنانية “يمنى نوفل” ليس خطأ فادحاً يستحق ضجة ، موضحين أنه موقف عفوي ومضحك في نفس الوقت.