انت الان تتابع خبر مذيعة سعوديه فائقة الجمال تستضيف شاب في برنامجها ثم تعلن زواجها به وماحصل بعدها جعل الجميع في صدمة وذهول..؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - احتضنت إحدى مذيعات قناة إم بي سي شابًا وسيمًا في برنامجها، ولكن الأمر الذي حدث كان مفاجئًا للغاية بالنسبة للمذيعة.

أعلنت المذيعة بشكل مفاجئ أنها قد تزوجت من هذا الشاب الوسيم، وذلك خلال برنامج "صباح الخير يا عرب" الذي يُعرض على قناة إم بي سي.

تم عرض تقرير عن حفل الزفاف للمذيعة السعودية غادة مصلي، والتي تعمل في فريق البرنامج.

خلال المقابلة، أكدت أنها قابلت زوجها في قناة إم بي سي، وأنهما قد عقدا قرانهما بعد شهر واحد فقط من تعارفهما.

قدمت غادة شكرها للقناة ولجميع العاملين في البرنامج.

عقب تصريحات غادة بأنها قابلت زوجها في قناة إم بي سي، انتشر مقطع فيديو للمقابلة التي أجرتها معه في برنامج "صباح الخير يا عرب".

يعمل الزوج كمدير للطيران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات الطريفة حول الفيديو، أبرزها: "استضافتها فتزوجها".