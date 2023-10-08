انت الان تتابع خبر بسبب دجاجة.. موقف محرج لأجمل مذيعة سعودية أثناء تقديمها نشرة الأخبار على قناة العربية.. اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - وقعت المذيعة السعودية تهاني الجهني بموقف محرج أثناء تقديمها نشرة الأخبار على شاشة قناة العربية الحدث، ودخلت في نوبة ضحك وهي تقرا خبراً عن حادثة طريفة حدثت في المانيا، حيث قام مواطنون برفع قضية على "ديك" جارهم الذي يصيح 200 مرة يوميا.

وظهرت تهاني الجهني بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وهي تحاول أن تتماسك وتكمل قراءة ذلك الخبر الغريب، لكن ضحكات المخرج والموظفين من خلف الكاميرا جعلتها تواصل الضحك و لم تستطع إكمال قراءة الخبر إلا بصعوبة.بدورها "شمس شهاب" أبدت إعجابها ببحة الإعلامية تهاني وعلقت قائلة: "بحة الصوت عندك أحلى ما يكون". وهو الحال مع "علي شعيب" الذي علق هو أيضاً بقوله "بصراحة ضحكتك أحلى مافي الخبر، الله يسعدك في الدنيا والأخرة".