انت الان تتابع خبر في مصر.. شابة جريئة ذهبت لشقة عشيقها لممارسة الرذيلة معه فماتا الاثنين في غرفة واحدة والتفاصيل صادمة يشيب لها الرأس.والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وقعت حادثة قتل مأساوية في منطقة المرج، حيث قام شاب بالتخلص من سيدة ثم حاول تقطيع جثتها، لكنه لم يتحمل بشاعة جريمته ولفظ أنفاسه الأخيرة بجانبها.

بدأت الواقعة عندما ذهبت السيدة الضحية إلى شقة الشاب في منطقة المرج لإقامة علاقة غير شرعية، واستغلوا غياب زوجته التي تركت المنزل قبل أسابيع.انتهت علاقة الشاب بالسيدة يوم الواقعة بعدما نشبت مشاجرة بينهما، وقام الشاب بالتعدي على الضحية وقتلها. طعن الشاب الضحية عدة مرات ثم قطع جثمانها إلى أجزاء. وبعد ذلك تعرض لأزمة قلبية حادة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

لم يتم اكتشاف جريمة قتل السيدة ووفاة الشاب في الحال، وبعد مرور حوالي 4 أيام بدأت تنتشر رائحة كريهة في العقار، وبعد التحقق من أن الرائحة الكريهة تأتي من داخل الشقة التي يقيم فيها الشاب، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالحادثة.

عند وصول الأجهزة الأمنية، تم فتح الشقة وهنا تم الكشف عن الجثتين المقطوعتين وفي حالة تعفن.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود شاب وسيدة في العقد الثالث من عمرهما داخل شقة سكنية بالمرج بالقاهرة، وهما في حالة تعفن بسبب وفاتهما منذ أيام.

قد كشفت التحقيقات الأولية عن اكتشاف جثة سيدة مقيمة في منطقة عين شمس بالقاهرة، وقد تم تقطيعها إلى عدة أجزاء من قبل الشاب الآخر الذي قام بإخفاء أجزاء جثمانها. ومن ثم توفي الشاب نتيجة إصابته بأزمة قلبية