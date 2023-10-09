انت الأن تتابع خبر لا حياء في العلم خبيرة سعودية دون خجل تقدم للنساء المتزوجات طريقة جهنمية لإستخدام زيت الزيتون في غرفه النوم.. ضعيه على هذه المنطقة من جسدك وشاهدي كيف سيصبح زوجك كالمجنون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت سيدة سعودية عن تجربتها الرائعة مع زيت الزيتون في ليلة الدخلة، موضحة أنها كانت تعاني من بعض المشاكل في الجسم مثل الخلايا الميتة خصوصاً في الوجه، بالإضافة إلى خشونة بعض المناطق، وعندما اقترب موعد زفافها لجأت إلى زيت الزيتون وداومت على استخدامه حتى جاء موعد الزفاف وكانت بشرتها قد اصبحت ناعمة ورطبة وخالية من العيوب وهو ما جعل زوجها مجنون عليها في ليلة الدخلة ومبهور من نعومة جسمها بشكل عام.

في رسالة بعثتها إلى احد المواقع الاستشارية، قالت سيدة سعودية أن زيت الزيتون ساعدها قبل الزفاف في تنعيم وترطيب جسمها والتخلص من خلايا الجلد الميتة التي كانت تؤرق حياتها وتمثل مصدر قلق وازعاج لها.

وفي هذا المقال الذي يقدمه لكم موقع بوابة الخليج سوف نتعرف على تفاصيل تجربة السيدة السعودية مع زيت الزيتون.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

يمتاز زيت الزيتون عن مرطبات البشرة بأنه يصل إلى أعماق الجلد؛ مما يشكل درعا دائما للحفاظ على رطوبة البشرة وجعلها ناعمة ونضرة. و لتحقيق الفائدة المثلى يفضل شراء زيت الزيتون البكر النقي الممتاز؛ لأنه يحتوي على جميع العناصر التي تفيد البشرة.

فيما يلي نقدم لك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام زيت الزيتون للعناية ببشرتك:

• اعلمي أن البشرة قد لا تمتص زيت الزيتون بسرعة، لكن فائدته تدوم لوقت أطول.

• يفضل المواظبة على استخدام زيت الزيتون بشكل يومي.

• من الأفضل دهن الجلد وهو رطب بالماء، وهذا سيخفف من شعورك بالانزعاج من دسامة زيت الزيتون، كما يمكنك أن تخلطي القليل من عصير الليمون مع زيت الزيتون هذا سيعطيك فائدة أكثر ويمنحك شعورا منعش

استبدلي مرطبات البشرة بزيت الزيتون، وادهني الجلد الجاف على أي جزء من جسمك (الوجه والمرفقين والقدمين ، الخ).

كنك إضافة زيت الزيتون إلى العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدمينها كقناع لوجهك، ومن الخلطات المفيدة :

1- مزيج الشعير مع الماء وزيت الزيتون البكر الممتاز.

2- مزيج السكر مع زيت الزيتون؛ هذا القناع من أفضل المرطبات.• استبدلي كريم الليل بهذا الخليط:

اخلطي الخل مع الماء بنسب متساوية، ثم ضعي فوقهما بضع قطرات من زيت الزيتون.

فوائد هذه الخلطة:

1- زيت الزيتون يرطب الجلد وأنت نائمة، أما الخل فيعمل على تفتيح البشرة، ويساعد على تقشير الجلد.

2- يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة، وبالتالي يبطئ من ظهور علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

3- يمكن استخدام زيت الزيتون كبديل لمرطب الشفاه ومرطب للشعر والأظافر.

4-أظهرت بعض البحوث أن دهن الجلد بزيت الزيتون بعد التعرض لأشعة الشمس قد يساعد في التقليل من الأضرار الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس.

5- قد تساهم المداومة على الدهن الجلد بزيت الزيتون في علاج بعض الأمراض الجلدية التي تصيب البشرة مثل الأكزيما والصدفية.

6-إن إضافة فيتامين (هـ) لزيت الزيتون قبل استخدامه على الجلد؛ يجعله فائدته توازي جميع المنتجات الموجودة في الأسواق للعناية بالبشرة.

• إذا كانت بشرتك جافة ومتقشرة: يمكنك خلط زيت الزيتون، مع ملح البحر، ثم قومي بفرك المنطقة وتدليكها حتى تتخلصين من الجلد الميت، والحصول على طبقة من الجلد صحية ونضرة.يمكنك إضافة بضعة ملاعق من زيت الزيتون مع القليل من زيت اللافندر الأساسي إلى ماء الاستحمام، هذا سيمنحك استرخاءً وترطيبا للجسم كله.

1- زيت الزيتون مفيد جداً للأظافر والمنطقة الجافة المحيطة بها، يمكنك فرك الجلد المحيط بالظفر بالقليل من زيت الزيتون .2-استبدلي مزيل ماكياج العيون بقطرة أو اثنتين من زيت الزيتون، على أن يكون من النوع الممتاز، ضعيها على قطعة صغيرة من القطن، وازيلي الماكياج بها، هكذا ستضمنين عدم حدوث التهيج في المنطقة الحساسة حول منطقة العين من جهة ومن جهة أخرى فإن الاستخدام المستمر لزيت الزيتون يؤدي إلى نعومة البشرة حول العينين مما يمنع ظهور التجاعيد.