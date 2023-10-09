انت الان تتابع خبر مذيعة مشهورة نسيت ترتدي ملابسها الداخلية وعندما بدأت تقرأ نشرة الأخبار عكس زجاج الطاولة صورتها من الاسفل فأنكشف المستور امام الكاميرا! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وقعت مذيعة حسناء في ورطة حقيقية أثناء البث المباشر، حيث نسيت ترتدي ملابسها الداخلية وعندما بدأت النشرة باعدت بين ساقيها وعكس زجاج الطاولة صورتها من الأسفل فانكشف جسدها وظهر المستور.

تعرضت مذيعة نشرة الاخبار الإيطالية ​كوستانزا كالابريز لموقف محرج أثناء قراءتها لنشرة الأخبار، مباشرةً على الهواء، حيث انها لم تنتبه أن الطاولة التي تجلس خلفها من الزجاج، ليحدث ما لم تتوقعه.

حيث أن المذيعة باعدت بين ساقيها عكس زجاج الطاولة صورتها فأنكشف جسدها وظهر المستور على الهواء.

فيديو المذيعة الإيطالية انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير، وسط تعليقات ساخرة وانتقادات لاذعة، وطالبها الكثير من المتابعين أن تنتبه لملابسها الداخلية في المرة المقبلة.حذر خبراء الأرصاد من فرصة تساقط أمطار مصحوبة برياح نشطة مغبرة أحيانًا على عدد من مناطق المملكة وحسب "طقس العرب"، فإنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، مع احتمالية لتشكل الضباب على مناطق شرق جدة في ساعات الصباح يوم الخميسرياح مثيرة للأتربة والغبار

فيما تبقى الفرصة مهيأه لهطول زخات من الأمطار، على مرتفعات جازان وعسير جنوب غرب الممكلة، وتنشط الرياح الشمالية على شرق الممكلة، كما وتهب رياح شرقية تعمل على إثارة الأتربة والغبارعلى الأجزاء الداخلية من جنوب غرب الممكلة.

أمطار متفاوتة على مكة وهذه المناطق

أما أيام الجمعة والسبت يبقى الطقس حار نسبي في مختلف المناطق، وتتجدد فرص تشكل الضباب على أجزاء من شرق جدة، كما وتبقى الفرصة مهيأه لهطول زخات من الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومناطق شرق

مكة، مع توقع ياستمرار نشاط الرياح الشمالية شرق المملكة.أجواء مُستقرة في غالبية المناطق

يأتي هذا بالتزامن مع توقعات باستمرار سيطرة المُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على شبه الجزيرة العربية قادم الأيام و يفرض بدوره أجواء مُستقرة في غالبية المناطق.

وتُسجل درجات الحرارة مُستويات أربعينية في غالبية أنحاء دول الخليج و هي بذلك أعلى من مُستوياتها المعتادة بشكل مُتفاوت من منطقة إلى أخرى.انخفاض نسبي على درجات الحرارة

وتُشير التوقعات الجوية باحتمالية أن يطرأ تحسن على الأجواء و انخفاض نسبي على درجات الحرارة في دول الخليج مع مطلع أكتوبر القادم.