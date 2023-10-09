انت الان تتابع خبر عريس بلا نخوة يستعين بصديقه ليساعده في ليلة دخلته.. وعندما دخل الإثنان إلى غرفة النوم حدثت كارثة كبرى لم تكن بالحسبان والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت العروس لصدمة غير متوقعة في ليلة زفافها، ليلة حلمت بها منذ طفولتها. لم تكن تعلم أن الحقيقة ستكون مختلفة تمامًا عن الأحلام التي تنسجها الخيال. كما كانت تحلم بارتداء الفستان الأبيض في هذا اليوم المميز، وعندما حققت حلمها ووصلت إلى شقة العروسية مع زوجها، كانت تشعر بالسعادة والفرح.

قبل أن يدخلا غرفة النوم، رن هاتف العريس. أخرجه من جيبه ليجيب على المكالمة، وفي هذه الأثناء، كانت العروس تنتظره بفارغ الصبر ليكملا ليلتهما السعيدة. بعد انتهاء العريس من المكالمة، دخل الغرفة وأمسك بيد زوجته، التي انتفضت من سريرها مستعدة للتخلص من ثياب الفرح وبدء حياتها الجديدة.لكن بدا العريس مرهقًا ومتعبًا، وكانت على وجهه علامات القلق والتوتر. حاولت العروس أن تطمئنه وتجعله يشعر بالبهجة والسعادة، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان.

فجأة، شعرت العروس بصدمة قوية، وكأن العالم تلاشى أمام عينيها. أصابها الذعر عندما سمعت جرس الباب يرن بشكل مفاجئ. هرع العريس لفتح الباب، وكأنه يعتبره فرصة للهروب من الوضع الحالي.جارت الدموع بغزارة على خديها، واندفعت بغضب عارم مصحوبًا بصرخات مكتومة تنعي حظها العاثر، حيث أن صديق زوجها سيقوم بدور العريس بدلاً منه. وشعر الزوج بالعجز وبأن هذا الأمر سيساعده على أن يكون طبيعيًا في المستقبل. بدأت العروس تلطم وجهها وصدرها بحركات لا إرادية، واستمر حزنها على حظها العاثر.

وزوجها الذي تجرد من كل معاني الرجولة والشهامة، استعان بصديقه في ليلة زفافه. أطلقت صرخة مدوية كادت أن تجمع الجيران، وهددتهما بفضيحة كبيرة إذا لم ينصرف هذا الصديق. ارتعشت أنامل الزوج وتملكته رعشة شديدة، طالبًا من صديقه الانصراف.في حين قامت الزوجة بجمع بعض ملابسها وارتدت ثياب الحداد على تصرف زوجها الذي صدمها بشكل غير متوقع، وتركت منزل الزوجية وذهبت إلى منزل عائلتها. ارتدى الزوج عباءة إبليس بعد أن استعاد وعيه، وأخذه شيطانه إلى حيلة يعتقد أنها ستنقذه من الفضيحة.

في الصباح التالي، ذهب إلى مركز الشرطة وقام بتحرير محضر يتهم زوجته بسرقة مبلغ كبير من المال والهروب من المنزل. وبعد أن تمكن رجال الشرطة من القبض عليها، كشفت بدموع تحمل في داخلها الألم والغصة، عن حقيقة الزوج. استعان بصديقه في ليلة زفافها وترك المنزل بعد أن طلبت الطلاق، ولكنه اتهمها بالسرقة في محاولة لتهديدها وعدم فضح أمره.

توجهت إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة وتقدمت بدعوى للخلع من هذا الزوج الذي لم يكن أمينًا عليها، وأوضحت في دعواها مأساتها واستحالة العيش معه.