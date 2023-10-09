انت الان تتابع خبر بدون ذرة حياء ..شابة تعترف : (زوجي طلب مني شيء محرم شرعاً وهدد بالطلاق ان لم افعل)لن تصدق ما طلبه الزوج.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تناقش الدكتورة هبة قطب مستشارة العلاقات الأسرية ، خلال لقاءاتها الأسبوعية مع الصحفي عمرو الليثي ، في برنامجه المذاع بوضوح على قناة الحياة الفضائية ، العديد من القضايا والاستفسارات المتعلقة بالعلاقات الزوجية.تضمنت النقاشات العديد من الأسئلة الجريئة التي قد تكون في نظر البعض شائن أو مخزي ، لكنها تتم مناقشتها في إطار رصين ومهذب على الرغم من جرأة الأسئلة التي تتلقاها: وضمن تلك الأسئلة ، بعثت إحدى النساء برسالة. بدأ زوجها في علاقة غرامية بزوجته الثانية ، وهددها بالطلاق إذا رفضت. فأجابها قطب ، فقال لها: اعلمي قبولي فهذا حرام.

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