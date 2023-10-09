انت الان تتابع خبر للمرة الأولى العرافة ليلى عبداللطيف تخرج عن صمتها وتفضح سرًا محرجًا وصادماً للعلن عن “ميشال حايك” يصعب على العقل تصديقه.. ماقالته صدم الملايين!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف حالة من الإحراج لزميلها العراف ميشال حايك بتوقعاتها السابقة.

جاء ذلك خلال ظهور ميشال حايك كضيف في برنامج “أنا هيك” الذي يقدمه الإعلامي نيشان على قناة “الجديد”. وتنبأت ليلى بأن نيشان يفكر في الانتحار وتتردد هذه الفكرة في ذهنه، لكن والدته منعته من القيام بهذا الفعل، كما سألته عما إذا كان يمتلك مسدسًا.

وبعد بضعة أيام، ظهرت ليلى عبد اللطيف في نفس البرنامج وأطلقت سلسلة من التوقعات. وقبل أن تنهي مداخلتها عبر تطبيق Zoom، قامت بتوجيه كلمتها إلى نيشان قائلة: “أتخيلك بعد سنوات بشعر أبيض وأنت تجلس خلف مكتبك وتقرأ الكتب”. وقد أدى ذلك إلى انفجار ضحك نيشان وابتسامة ليلى.

وبطريقة غير مباشرة، أكدت ليلى أن نيشان سيعيش لفترة طويلة وأن فكرة الانتحار ليست موجودة عنده على الإطلاق. واعتبر البعض أنها قصدت إحراج ميشال حايك بهذه الطريقة.