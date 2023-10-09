انت الان تتابع خبر قبيله غريبه الاطوار تمنع النساء من ارتداء الملابس.. وما يفعلونه عند رؤية الرجال هو أمر غريب وكارثي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم وصف شعب كوبا من قبل البعض بأنهم قبيلة بدائية وقديمة جدا لأسباب يصعب تجاهلها ، بسبب رفض قبيلة كوما التحضر والانضمام إلى الحضارات .

وتقع هذه القبيلة في ولاية أداماوا في نيجيريا في منطقة تسمى جبال أتلانتيكا ، وتتكون هذه القبيلة من مجموعة من الأشخاص الذين يلتزمون و يتمسكون بالعادات والتقاليد وهويتهم الثقافية.

، وكذلك يستمرون في استخدام في استخدام الملح الذي يستخرج من التلال لكي يطهو به الطعام ولديهم بعض العادات القديمة مثل القدماء المصريين فهم مثلا لا يشعلون النار بأعواد الثقاب بل يقومون بحك الحجارة مع بعضها ويشعلون النيران.

من هي قبيلة كوما النيجيرية؟ كوما هي قبيلة تقع في وسط الجبال لا يزالون يتمسكون بعادات القدماء ولا يتخلون عنها ، فهم مثلا يستخدمون الزيوت التي تستخلص من منتجات طبيعية بطرق وتقنيات طبيعية تقليدية ويقومون بطهي أطعمة غير شائعة أو معروفة عن الطعام الموجود في كافة أنحاء الولاية ، ورغم ذلك تستطيع لمس شئ من الحضارة عندهم ، فالشباب يقومون بارتداء ملابس على التراث القديم وكذلك النساء يلبسون الملابس التقليدية المصنعة من أوراق الأشجار وجلود الحيوانات والتي تغطي بعض المناطق الحيوية من جسمهم فقط.

عادات وتقاليد كوما النيجيرية .من الجدير بالذكر أن عادات قبيلة كوما في الميراث مثيرة للإهتمام ذلك لأن الميراث يكون من سلالة الأم ، فعند وفاة الأم ترث الأبنة المزارع والأواني والماشية والمشغولات اليدوية ويرث الابن السهام والأقواس .

وعند ولادة التوأم يعتبرونها ولادة بغيضة وإلى وقت قريب جدا كانوا يقومون بوأد الأطفال التوأم مع أمهاتهم .