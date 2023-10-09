انت الان تتابع خبر بداية العام يحمل في طياته أشياء خطيرة وهي الاكثر رعباً “.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة وتكشف ماسيحدث في بداية العام المقبل !والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد وقوع زلزال المغرب واعصار ليبيا، عادت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف للواجهة مجدداً واطلقت تحذيرات كارثية ستحدث خلال الأشهر القادمة.

ليلى عبد اللطيف أكدت أنه مابعد زلزال المغرب سيكون الأسواء، وحذرت من وقوع كوارث طبيعية في بداية العام الجديد 2024، الأمر الذي اثار الخوف عند الجمهور..

كشفت العرافة الشهيرة عبر توقعاتها ظهور وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن وطالبت الجميع بتخزين الغذاء والدواء وحذرت من الأيام القادمة.

وقالت إن بداية 2024 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.