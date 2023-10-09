انت الان تتابع خبر امرأة مصرية فاجرة تعترف بخيانة زوجها: "عياله الأربعة مش من صلبه كل واحد من راجل"..تفاصيل للكبار فقط!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أقدم رجل مصري على تحرير محضر ضد زوجته واتهمها بخيانته وأن أولاده ليس من صلبه في محافظة الجيزة.

وبحسب موقع مصراوي، قال الرجل خلال تواجده في قسم الشرطة:"عيالي الأربعة مطلعوش من صلبي"، وأشار إلى أنه شك في سلوك زوجته وراوده الشك في نسب أطفاله.

وبعد خضوع الأطفال إلى الفحص الطبي "تحليل البصمة الوراثية DNA" زال شك الرجل وأصبح يقينًا.

وتمكنت الشرطة من ضبط الزوجة وأدلت بتصريح صادم عندما قالت: "كل واحد فيهم من راجل".

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وطلبت عرض المتهمة على الطب الشرعي.