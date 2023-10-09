انت الان تتابع خبر هذه الدول العربية على رأس قائمة الخطر..العالم الهولندي فرانك هوغربيتس يخيف الجميع بهذه التوقعات!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس توقعاته الجديدة حول نشاط الزلازل في المنطقة، حيث كانت آخر هزة أرضية في مصر اليوم.

شارك العالم الهولندي تغريدة جديدة على صفحته في منصة "إكس" اليوم الأربعاء، وقدم خريطة تحمل عبارة "وفقًا لأحدث التوقعات، قد يؤدي تقارب الكواكب والقمر في 19 الجاري إلى زيادة في نشاط الزلازل".

وأضاف قائلاً: "ولكن ليس لدينا حتى الآن معلومات واضحة عن المناطق الأكثر خطورة"، وأشار إلى أنه قد لا يكون الوضع سيئًا للغاية.

تذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أعلن عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر اليوم.