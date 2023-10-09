انت الان تتابع خبر فتاة ليل مصرية تكشف المستور.. "المعلمة بعتتني أنا وصاحبتي لراجل وما فعله بنا جنوني"! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت فتاة ليل عن تفاصيل صادمة حول الاتفاقات والسهرات الحمراء التي كانت تشارك فيها في الجيزة، حيث قصت قصتها بكل تفصيل في تحقيقات النيابة العامة.

وقد سردت كيف دخلت عالم الحرام وكانت تقوم بإقامة علاقات مع الرجال دون تمييز مقابل مبلغ مادي، وانتهت رحلتها عندما تم القبض عليها.

تقطن الفتاة في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وتعيش في منطقة القصبجي. وكانت تذهب برفقة صديقتها علا إلى سيدة تدعى أم يوسف لممارسة الأعمال غير القانونية مقابل مبلغ مالي قدره 1000 جنيه. وفي إحدى المرات، طلبت الفتاة من صديقتها البحث عن عمل لها بسبب حاجتها للمال.

أخبرتهما أم يوسف أنها قد توقفت عن ممارسة الأعمال غير القانونية، وبدأت الفتاة وصديقتها بالبحث عن عمل في أحد الكافيهات في منطقة فيصل. وهناك تواصلت صديقة الفتاة مع سيدة تدعى هنادي، التي حضرت إلى الكافيه وجلست معهما لفترة قصيرة. قامت هنادي بإعطاء صديقة الفتاة 200 جنيه وأوقفت تاكسي لهما قبل أن تغادر المكان.في إطار التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة، أفادت فتاة ليل بأنها قد ركبت سيارة أجرة من مقهى في الجيزة وعادت إلى منزلها. وبعد أسبوع، اتصلت بها صديقتها وطلبت منها أن تأخذها لتنفيذ طلب لأنها كانت في حاجة للمال. وبعد يوم، اتصلت بها مرة أخرى وقالت لها أن هناك عمل لكنها لم تذهب. وبعد ثلاثة أيام، اتصلت هنادي بصديقتها علا وطلبت منها إرسال صور لها ولنفسها، وقالت لها أنهما سيتقابلان على كوبري عباس في الجيزة. وعندما وصلت هنادي، ركبنا سيارة أجرة وذهبنا.

واستمرت الفتاة ليل، التي كانت تعمل برفقة القوادة هنادي في الجيزة، في حديثها قائلة: "ذهبنا إلى شقة هنادي في المريوطية وكان هناك رجلان في ذلك الوقت. وكانت هنادي معنا في الشقة. وفي ذلك الوقت، قام أحدهما بإعطائها المال وأعطت كل واحدة منا 1000 جنيه. وهذا كان أول علاقة لي مع هنادي، ولم أعرف كم قد أخذت من الرجل".

واستمرت الفتاة ليل في حديثها عن القوادة قائلة: "بعد فترة، اتصلت هنادي وسألتها عن العمل، وقالت لي إنه متاح. وقمت بترتيب موعد وقالت لي أن أتوجه إلى المريوطية في فيصل في الجيزة في الساعة التاسعة مساءً. وفعلاً، ذهبت إلى منزلها وحدي في ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت، قالت لي إنها ترغب في وجود فتاة أخرى معنا لتتصرف بشكل جيد لأن هناك رجل يرغب في امتلاك فتاتين معًا".

واستمرت الفتاة في حديثها قائلة: "في ذلك الوقت، اتصلت بصديقتي التي تدعى هبة، وذهبنا إلى الرجل في شارع فيصل وكانت هنادي معنا. وعندما وصلنا إلى منزل الرجل، قابلناه في الشارع وأخذت هنادي المال منه ومضت. وعندما انتهينا مع الرجل، ذهبنا. وبعد ذلك، ذهبت إلى منزل هنادي وأخذت منها 1900 جنيه لي ولهبة. وبعد فترة، اتصلت هنادي بي وقالت إنها ترغب في وجودنا في العمل. وعندما ذهبنا إلى فيصل في الجيزة، كانت هنادي تتصل بالرجل وبعد ذلك قامت قوات الأمن بالقبض علينا".