انت الان تتابع خبر الاحتلال : مدنيون وجنود بين المفقودين الإسرائيليين ومنهم مصابون وقتلى والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال مسؤول ملف المفقودين في الاحتلال الاسرائيلي الجنرال المتقاعد غال هيرش إن من بين المفقودين الإسرائيليين، مدنيين وجنودا، ومنهم مصابون وقتلى.

وأعلن إسعاف الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق الاثنين، إصابة 4 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ في مستوطنة بيتار عيليت جنوب القدس.

وأظهر مقطع فيديو دمارا في المستوطنة جراء سقوط الصاروخ.

وفي السياق، صرح السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هرتسوغ بأن عدد القتلى الإسرائيليين قد يكون أكثر بكثير من 800.