انت الان تتابع خبر حقيقة وليست مجرد خيال.. ظهور الرئيس صدام حسين على قيد الحياة وابنته تزف البشرى الكبيرة تفاصيل تقطع الشك باليقين!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال الساعات الماضية، انتشرت العديد من الأخبار التي تتحدث عن الرئيس العراقي السابق "صدام حسين"، حيث زعمت أنه مازال على قيد الحياة ويوجد حالياً في أحد السجون السرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الشخص الذي تم اعدامه في عام 2006 كان شبيه صدام حسب قولهم.

فما حقيقة هذه الأخبار؟ في هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة الأخبار التي تم تداولها عن وجود صدام حسين، وما قصة المكالمة الهاتفية المسربة للرئيس الأمريكي السابق "ترامب" و صدام حسين.ظهور صدام حسين في أحد السجون الأمريكية

خلال الساعات الماضية، انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين لا يزال على قيد الحياة، ويوجد حالياً في أحد السجون الأمريكية، حسب ما تم تداوله.

وقد نُسب الخبر المتداول لبعض الصحف الأوروبية التي قالت إن الشخص الذي تم اعدامه عام 2006 لم يكن صدام حسين، وإنما شخص آخر يشبهه بالملامح واختارته المخابرات الأمريكية بعناية حسب قولهم.

قام الموقع بالتأكد من ذلك والبحث في كبريات الصحف الأوروبية، لكن لم يجد أي شيء من ما تم تداوله، وهو ما يعني أن الخبر المنسوب للصحف الأوروبية مجرد اشاعة ليس لها أساس من الصحة.

تم نشر تسجيل مزيف لمكالمة هاتفية بين صدام حسين والرئيس الأمريكي السابق ترامب، حيث زعمت بعض الأخبار أن صدام حسين لا يزال على قيد الحياة. وقد تم تسريب هذا التسجيل من المخابرات الأمريكية. في هذا التسجيل المزيف، وجه صدام حسين رسالة للشعب العراقي وتوعد بالعودة إلى العراق ومحاسبة من تسبب في تدمير البلاد والتخابر مع القوات الأمريكية.

ومع ذلك، بعد البحث عن حقيقة هذه المكالمة، تبين أنها غير صحيحة. فقد تمت هذه المكالمة الفعلية بين الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت "ترامب" ورئيس المكسيك في عام 2018، وتم تأكيد ذلك من قبل الصحف الفرنسية.

بالإضافة إلى ذلك، نشرت ابنة الرئيس الراحل "رغد صدام حسين" تغريدة على منصة "تويتر"، أكدت فيها أن والدها أعدم في 30 ديسمبر 2006، وأوضحت أن جميع الأنباء التي تدعي أن الرئيس الراحل صدام حسين لا يزال على قيد الحياة هي معلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.