انت الان تتابع خبر لا تتناوله ولو تعشقه انه سم قاتل .. توقف عن أكله فورا يدمر الكبد والكلى، خلي بالك من صحتك وابعد عنه ولو ببلاش!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - جلوتامات أحادي الصوديوم هي مادة كيميائية تُضاف إلى العديد من المنتجات الغذائية المصنعة مثل الإندومي والشيبسي واللحوم المقرمشة ومنتجات اللانشون والوجبات السريعة لتعزيز نكهتها وجعلها ألذ.ومع ذلك، هناك دراسات حديثة تشير إلى إمكانية أن تكون هذه المادة ضارة وتسبب مشاكل صحية.

فقد تم ربط استهلاك الجلوتامات أحادي الصوديوم ببعض المشكلات الصحية مثل فشل الكلى وتلف الكبد لدى الأطفال والكبار لذا،

يُفضل بشدة تجنب استهلاك المنتجات التي تحتوي على جلوتامات أحادي الصوديوم بشكل كامل، والبحث عن بدائل صحية أخرى للأطعمة المصنعة تكون خالية من هذه المادة.ماده تسبب الفشل الكلوي و تدمر الكبد وفقًا للأبحاث، يُظهر أن استهلاك الملح الصيني أو جلوتومات أحادي الصوديوم بكثرة يمكن أن يتسبب في مشاكل صحية متعددة.

يمكن ذكر بعض هذه المشاكل الصحية كالتهابات الحلق وتورم اللسان.

بالإضافة إلى ذلك، هناك زيادة في احتمالية الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والسكري والسمنة المفرطة وزيادة الوزن.

يمكن أيضًا أن يسبب استهلاك جلوتومات أحادي الصوديوم ارتفاع ضغط الدم ومتلازمة الأيض لذا، يُفضل تقليل استهلاك هذه المواد أو البحث عن بدائل صحية وتوازن غذائي مناسب للحفاظ على صحة الجسم.

هل تعلم ما هى أضرار الملح الصيني؟ قد قامت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية بتحذير الناس من استخدام الملح الصيني وصنفته كواحد من المكونات الغذائية الضارة جداً للصحة.تم وضعه في قائمة المكونات الغذائية الضارة التي يجب تجنبها للحفاظ على صحة الكبد والكلى والوقاية من الأمراض المذكورة سابقًا.

على الرغم من أنه يُفضل من قبل العديد من الأشخاص لتحسين نكهة الأطعمة، إلا أنه يجب علينا أن نكون حذرين ونتجنب استخدامه من أجل الحفاظ على صحتنا.