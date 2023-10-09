انت الان تتابع خبر توقعات مفاجأة وصادمة من ليلى عبد اللطيف تهز أرض القاهرة من مشرقها الى مغربها في يومين فقط..الله يستر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لا تزال ليلى عبد اللطيف، سيدة التنبؤات، تثير الجدل بتوقعاتها المثيرة التي تطلقها من حين لآخر. وآخر هذه التوقعات كانت حول مصروفي هذه المرة، جاءت توقعات ليلى عبد اللطيف على عكس التوقعات المعتادة، حيث تنبأت بأيام هادئة وتطورات اقتصادية وتكنولوجية في عدة مدن عربية، من بينها السعودية وسوريا وخاصة مصر.

وصرحت عبد اللطيف بأن السعودية ستشهد انفراجات كبيرة على المستوى الاقتصادي والمالي، وسوف تشهد أسواقها ازدهارًا وانتعاشًا غير مسبوقين.

وأضافت أنه سيكون هناك تطورات تكنولوجية وطبية كبيرة في السعودية بفضل دور الملك محمد بن سلمان آل سعود. كما توقعت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة العربية السعودية، وتحسن العلاقات بين البلدين.

وختمت توقعاتها بشأن السعودية بالإشارة إلى أنها ستتغلب على أي كارثة طبيعية أو وبائية تصيبها، وسيكون هناك الكثير من المفاجآت الأخرى.

أما بالنسبة لسوريا، توقعت أنها ستشهد انفراجات كبيرة فيما يتعلق بالمستوى المعيشي، مثل المياه والكهرباء والغذاء والوقود. وأشارت إلى أن المنظمات الدولية الإنسانية ستساعد سوريا في توفير الغذاء والوقود.

وأضافت أنه سيكون هناك تطورات حدودية بين سوريا والدول المجاورة، وأن الليرة السورية ستتعافى من هبوطها الكبير وتستعيد قوتها.

وتوقعت المحللة السياسية عودة العلاقات السورية التركية في المستقبل القريب، بعد جهود دبلوماسية مشتركة بين روسيا، إيران، الولايات المتحدة، ومصر لحل الأزمة السورية. ومن المتوقع أن تلعب مصر دورًا وسيطًا في هذه العملية.

وتشير التوقعات أيضًا إلى حدوث تطورات إقليمية كبيرة في جمهورية مصر، بما في ذلك إقامة مشاريع متخصصة في مجال الطاقة المتجددة. كما ستقوم مصر بتنفيذ مشاريع تعزز وتدعم الشباب خلال العام 2023.

ومن الجدير بالذكر أن هناك اختراعًا طبيًا جديدًا سيظهر قريبًا، والذي لم يسبق له مثيل من قبل. وقد لفت هذا الاختراع اهتمام وسائل الإعلام الدولية والعربية، حيث تم تغطية هذا الحدث بشكل واسع. وفي المجال الرياضي، توقعت الفلكية ليلى أن اللاعب محمد صلاح سيفوز بجائزة الكرة الذهبية، مما أثار تفاؤل وحماسة الجماهير والمشجعين