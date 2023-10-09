انت الان تتابع خبر قاهر الحشرات بطريقة فعالة 100%…كيفية التخلص من النمل والناموس والصراصير بسهولة وبأقل من دقيقة وتحدي دون استخدام اي مواد كيميائية.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تشكو كثير من النساء من الحشرات المزعجة كالنمل والصراصير والناموس بالمنزل، وتبحث عن طرق غير ضارة بعيدًا عن المواد الكيميائية للحفاظ على صحة الأسرة وسلامتها خاصة عند وجود أطفال، ونقدم فى مقالنا هذا طرق طبيعية للقضاء على هذه الحشرات التى تعكر جو الأسرة باستخدام مواد موجودة بالمطبخ.فيمكن تحضير وصفة باستخدام مواد طبيعية للتخلص من الحشرات، من مكونات بسيطة موجودة بالمنزل، باتباع التالي:

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

الشطة المطحونة.

ورق الغار المطحون.

الملح.

وخلطى المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا.

ثم قومى ببخ هذا الخليط في المناطق التي تتراكم فيها النمل والصراصير، مثل: المطبخ والحمامات وزوايا الغرف، وسوف تطرد رائحة هذا الخليط على الحشرات وتمنعها من دخول المنزل، مع تكرار هذه العملية بشكل منتظم سوف تتخلصين من الحشرات فى منزلك.

وصودا الخبز هي أيضًا طريقة فعالة للتخلص من الصراصير في المنزل. يمكنك استخدامه باتباع الخطوات التالية.

رش صودا الخبز في المناطق التي تظهر فيها الصراصير ، مثل المطابخ والحمامات والزوايا.

اتركي البودرة لبضع ساعات قبل تنظيفها.

مشطي البودرة بقطعة قماش جافة أو فرشاة صغيرة.

غالبًا ما يستخدم الكثير من الناس فاكهة الليمون في وصفات التخلص من السموم ، ولكن هناك نبات آخر يعمل المعجزات التي ستمكنك من التخلص من السموم من جسمك في وقت قصير دون تغيير عاداتك الغذائية.

هيا نكتشف!يعتبر هذا النبات من أكثر الأطعمة فعالية لتطهير الجسم. كما يعتبر فعالاً في إزالة الزئبق من الأعضاء الداخلية. تكمن فعالية الكزبرة في هذا المجال في أنها غنية بالمعادن التي تنقي الجسم من السموم والرواسب المتراكمة فيه. كما أنه يجذب المعادن الثقيلة من مجرى الدم ويعمل على تنقية الأعضاء الداخلية وأنسجة الجسم

. تعمل الكزبرة بشكل أساسي على تنقية الكلى والكبد والبنكرياس ، وتنقي الكبد من الدهون ، وتحسن وظائف الكلى ، وتمنع حصوات الكلى ، وتحافظ على مستوى السكر الطبيعي والمتوسط ​​في الدم.وفقًا لوكالة الأبحاث والمعلومات حول الفواكه والخضروات (فرنسا) ، فإن الكزبرة غنية بالكالسيوم (67 مجم في 100 جرام) والبوتاسيوم (26.05٪ من القيمة الغذائية الموصى بها) والحديد (12.64٪) والمغنيسيوم (26). مجم في 100 جم). ز) والمنجنيز (21.50٪ من القيمة الغذائية الموصى بها). وفقًا لوكالة الأبحاث والمعلومات حول الفواكه والخضروات (فرنسا) ، فإن الكزبرة غنية بالكالسيوم (67 مجم في 100 جرام) والبوتاسيوم (26.05٪ من القيمة الغذائية الموصى بها) والحديد (12.64٪) والمغنيسيوم (26). مجم في 100 جم). ز) والمنجنيز (21.50٪ من القيمة الغذائية الموصى بها.

تتميز الكزبرة بأوراقها الخضراء الكثيفة ، وجميع أجزائها صالحة للأكل ، لكن أوراقها الطازجة وبذورها المجففة تستخدم أيضًا في الطبخ كتوابل. الأوراق لها طعم حمضي مختلف عن البذور.الكزبرة نبات عشبي معمر ذو رائحة عطرية قوية. يصل ارتفاعه إلى 50 سم. لها أوراق علوية مقطوعة بشكل جيد وأزهار صغيرة بيضاء أو وردية. يعطي ثمارًا مستديرة صغيرة ، من الأصفر إلى البني. الإنجليزية: كزبرة. الأسرة السرية: umbelliferae fa. م. الأسماء العربية هي كزبرة ، كزبرة ، قديون ، كسفرة. الموطن الأصلي هو حوض البحر الأبيض المتوسط. إنه الموطن الأصلي للنبات. تنتشر زراعته في جنوب أوروبا وآسيا الصغرى ، وينتشر في معظم المناطق المعتدلة وشبه الساخنة. ومن اهم الدول المنتجة المجر والسودان ورومانيا وايطاليا والمغرب ومصر وسوريا وايران المكونات النشطة في الكزبرة والكزبرة تحتوي على زيت طيار ومن اهم مركباتها لينالول وبورنيول وباراسيمين وكافور وجيرانيول وليمونين وفابينين . كما يحتوي على زيوت دهنية وكومارين وفلافونيدات وفثالات وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم وحديد وفيتامين. الأهمية الاقتصادية والطبية – تستخدم الكزبرة كتوابل لا غنى عنها سواء كانت أوراقًا خضراء أو كمحصول جاف ببذور فاكهية ذات لون جذاب. لا حاجة للكزبرة في فترة التأسيس والرعاية ، فهي قصيرة العمر ، وبسيطة في متطلبات الحصاد والتخزين ، مما يجعلها جذابة للغاية بين المزارعين بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج. على الرغم من أن المساحات التي يزرع فيها هي إلا أن المحصول قليل حاليًا إلا أنه من المتوقع أن ينتشر على نطاق واسع في السنوات القادمة. 2- تدخل في بعض الصناعات الغذائية مثل الكاري.

3- الاستخدامات الطبية كمضاد للقيء ، ومسكن للمغص ، وعلاج للصداع والدوسنتاريا ، ومطهر ضد الفطريات والبكتيريا ، ومضاد للديدان المعوي ، وللوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين. المناخ المناسب تنمو الكزبرة في المناخات المعتدلة مثل باقي توابل عائلة Apiaceae. يزرع في السودان حيث تتركز زراعته في الولايات الشمالية.

الأصناف لا توجد أصناف محددة من الكزبرة والكزبرة مزروعة حاليا في السودان. إنه مزيج من السلالات التي تُعرف جميعها بالبلدية. موعد زراعة الكزبرة تزرع في السودان كمحصول شتوي خلال شهر أكتوبر وأوائل الشهر.

النبتة غير حساسة للبرودة ويمكنها مقاومة الحرارة والجفاف. يؤدي التأخير في الزراعة إلى نباتات صغيرة الحجم ذات إنتاج منخفض ، وتربة مناسبة ، وتعتبر زراعة الكزبرة جيدة في معظم الأراضي الزراعية ، لكنها تفضل الأراضي الصفراء والثقيلة ، كما أنها جيدة التصريف والتهوية.

يتم الحصاد عن طريق قطع النباتات المثمرة فوق سطح التربة باستخدام شفرة حادة ، عندما يصبح المجموع الخضري أصفر مخضر ، وتكون الثمار ناضجة تمامًا ومتكونة ، ولونها أصفر-أخضر وشبه جافة ، بشرط أن لا يتأخر الحصاد طويلاً حيث يؤدي التأخير إلى فصل جزء من البذور عن النباتات وفقدانها في التربة وبالتالي نقص المحصول.

يتم ربط النباتات في حزم ونقلها إلى المستودعات وتركها لتجف تمامًا. يتم فصل الثمار عن بقايا النباتات الجافة عن طريق عمليات الدرس. كمية الإنتاج: 1000-1200 كجم من البذور الجافة تعطى للفدان الواحد. تختلف نسبة الزيت في البذور باختلاف مساحة الزراعة ، وتبلغ النسبة في السودان 1-2.5٪. مواصفات تصدير محصول الكزبرة: على النمو التالي:- سليمة ونظيفة ، ذات رائحة طبيعية ، خالية من الثمار الفاسدة.

2- خالية من الحشرات والأمراض.

4- ألا تقل نسبة الزيت الطيار عن 0.3٪.

3- لونه أخضر مائل للصفرة.

5- ألا تزيد نسبة الرماد الكلي عن 7٪ ونسبة الرماد الذائب في الحمض 5.1٪.

تساعد صودا الخبز على امتصاص الرطوبة والروائح الكريهة ، وبالتالي إبعاد الصراصير

يمكنك تكرار هذه العملية بشكل منتظم للحفاظ على بيئة خالية من الصراصير في منزلك. يذكر أن مسحوق صودا الخبز آمن للاستخدام في المنزل ولا يحتوي على مواد كيميائية ضارة

الخل الأبيض مكون طبيعي فعال في التخلص من الحشرات في المنزل. يمكنك استخدامه للتخلص من النمل والبعوض والصراصير بشكل فعال وآمن. لتحضير العجينة ، اخلطي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقة صغيرة من الخل الأبيض. أضيفي القليل من الماء تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة سميكة ولزجة. ضع العجينة في الأماكن التي توجد بها الحشرات ، مثل طرق الدخول والأركان والشقوق.

اترك المعجون لمدة دقيقة لقتل الحشرات وإبعادها. بعد ذلك ، استخدم منشفة أو قطعة قماش نظيفة لتنظيف المنطقة وإزالة المعجون والحشرات الميتة. ستلاحظ نتائج مذهلة على الفور! سيساعدك هذا المحلول الطبيعي على التخلص من النمل والبعوض والصراصير بشكل فعال دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية ضارة. إنه أيضًا خيار صديق للبيئة وآمن للاستخدام في المنزل.

يمكنك أيضًا التخلص من الصراصير نهائيًا باستخدام وصفات طبيعية أخرى. يمكنك خلط صودا الخبز مع السكر لعمل خليط جذاب للصراصير. ستجذب رائحة السكر الصراصير وستأكل الخليط ، لكن الصودا ستتفاعل في معدتها وتسبب انفجارها.

يمكنك أيضًا استخدام الخل مباشرةً للتخلص من الصراصير. رش الخل في الأماكن التي توجد بها الصراصير واتركه لبضع ساعات قبل تنظيف المكان. ستساعدك هذه الوصفات الطبيعية في التخلص من الصراصير بشكل دائم دون استخدام مواد كيميائية ضارة.

ضع نشا الذرة على المستعمرة بأكملها ثم أضف الماء. هذا سيقتل العديد من النمل. غطي المستعمرة بالنشا واشطفها بعد ذلك

2- غطي النمل بالنشا

قم بتغطية النمل بنشا الذرة واتركه يجف ، ثم استخدم المكنسة الكهربائية لإزالة النشا والنمل ، تأكد من تنظيف كيس المكنسة الكهربائية بعناية.

وفي النهاية نتمني عزيزي الزائر أن يعجبك محتوانا ولا تبخل علينا بتعليق أو مراسلتنا في حال المساعدة نحبك .