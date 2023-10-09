انت الان تتابع خبر فتاة سعودية في عمر الزهور تضع كاميرا مراقبة في غرفة نومها لأنها تشعر بألام شديد أثناء النوم ولم يستطيع الاطباء تحديد مرضها.. وفي الصباح اكتشفت الكارثة المفجعة التي جعلتها تفر حافية؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قررت امرأة جميلة اتخاذ طريقة غير تقليدية لمعرفة سبب الكوابيس التي تعاني منها لفترة طويلة. بعد تحمل الألم الشديد كل ليلة وعدم قدرتها على معرفة السبب، قررت هذه الفتاة الاستعانة بالتكنولوجيا لمعرفة ما يؤثر على نومها وحياتها. قامت بتثبيت كاميرات في غرفة نومها وربطها بهاتفها المحمول.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن امرأة بريطانية تهوى تربية الحيوانات وتعتني بقطة في منزلها، تعرضت لآلام شديدة في رأسها لفترة طويلة. وبعد البحث والتفكير، قررت أن الحل الوحيد هو مراقبة نفسها أثناء النوم لفهم ما يحدث.

تروي الفتاة أنها كانت تنام بشكل جيد، ولكنها تستيقظ على ألم شديد في رأسها. وعلى الرغم من أنها تعيش في المنزل بمفردها برفقة قطتها، إلا أنها لم تتوقع أن القطة يمكن أن تكون السبب وراء هذا الألم.

اكتشفت الفتاة في أحد الأيام بعد الاستيقاظ أنها قد قامت بتسجيل فيديو ليلة السابقة باستخدام كاميرات المراقبة. وكانت صدمة حقيقية عندما رأت القطة التي تعتني بها وهي تجلس فوق رأسها طوال الليل وتخدش جلد رأسها بأظافرها.