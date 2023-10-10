انت الان تتابع خبر طريقة جديدة مبتكرة لإزالة شعر الوجه نهائياً ومن دون أي ألم.. جربيها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - من خلال السطور التالية في هذا المقال، سنتطرق إلى طريقة فعّالة للتخلص من الشعر الزائد على الوجه وتخفيف الألم والمشاكل المرتبطة بإزالة الشعر.

وتبعا لموقع “هيلث لاين”، تم الكشف عن فوائد قناع البيض في تقليل نمو الشعر الزائد على الوجه. يمكن لقناع البيض أن يقلل بشكل كبير من نمو الشعر الزائد عن طريق التصاقه بالشعر ومساعدتك في إزالته عندما يجف. بالإضافة إلى ذلك، يغذي البيض البشرة بفضل احتوائه على البروتينات التي تعزز إنتاج الكولاجين.ومن أجل تحضير القناع، قم بخلط بياض البيض مع ملعقة كبيرة من نشا الذرة والسكر في وعاء. قم بالخفق حتى تحصل على خليط ناعم، ثم ضع المعجون على وجهك واتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. بمجرد أن يجف القناع ويصبح قاسيًا بما فيه الكفاية، ازيله بسرعة واشطف وجهك بالماء البارد لإزالة القناع.

للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بتكرار هذا النظام مرتين على الأقل في الأسبوع. ومع ذلك، قد لا يكون القناع فعّالًا لدى الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب، وقد يؤدي إلى انسداد المسام وزيادة خطر الاحتقان.