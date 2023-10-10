انت الان تتابع خبر مشروب معجزة متوفر بكل بيت برخص التراب يجهله الكثير ينقص الوزن وسيخلصك من الكرش والكبير ودهون البطن والأرداف خلال اسبوع (طريقة تحضيره) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تقطيع ربع كوب أو حوالي 15 جرام من البقدونس الطازج بعد غسله جيداً. يمكنك استخدام البقدونس المجفف أيضاً وذلك بوضع ملعقتين كبيرتين أو 1 جرام.

ثم نضع الماء المغلي على البقدونس في كوب وتتركه لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.

يصفى بعد ذلك ثم يُشرب.

تخضع الكمية المستخدمة من مغلى البقدونس يومياً إلى العمر والحالة الصحية لكل فرد

