مكون سري ضعيه في الشامبو لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ بدون مواد كيميائية .. لن يتوقف شعرك من النمو

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الرياض - روايدا بن عباس - مكون سري ضعيه في الشامبو ان كنت ترغب في أن جعل شعرك يبدو بشكل صحي وحيوي أكثر مما هو عليه سواء كنت رجلا أو فتاة فإنه يجب ان تجربها فهي عبارة عن مكونات طبيعية تعطي الشعر الحيوية دون أن تجعله يتأثر بعوامل الزمن أو الجو. وهذه عدد من المكونات الطبيعية التي يمكن إضافتها للشامبو لزيادة الفائدة الشعر وإعطائه رائحة مميزة وهيإذا كنت ترغب في التخلص من تقصف الشعر وعلاجه وترطيبه، فعليك بإضافة بعض قطرات من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند على الشامبو. في حال كنت ترغب في القضاء على قشرة الرأس والحكة أو البكتيريا، يمكنك إضافة زيت النعناع أو زيت الإكليل أو زيت الشاي على الشامبو. إذا كنت ترغب في إعطاء شعرك رائحة منعشة وجذابة فيمكنك إضافة قطرات من زيت الورد أو زيت اللافندر أو زيت البرتقال على الشامبو. فوائد استخدام أقراص الأسبرين على الشامبو للشعر من ضمن المكونات السرية التي تجعل الشعر يبدو في أحسن حالاته ويحتوي على حمض الساليسيليك هو مكون سري ضعيه في الشامبو ويسهل الحصول عليه ألا وهو الأسبرين، على أن يتم طحن 3 حبات منه ووضعه على الشامبو ومنها سوف تحصلين على نتيجة فارقة في كل الشعر.