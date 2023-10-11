انت الان تتابع خبر فاكهة سحرية لمحارب السرطان عجز عن اكتشافها الطب وينصح بها لمرضى الضغط والقلب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مكافحة السرطان: يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من السموم البيئية مثل التلوث ودخان السجائر، ومنع وإصلاح تلف الحمض النووي الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان. تضيف أخصائية التغذية أن عصير الرمان وحده لن يمنع السرطان، لكن الدراسات تشير إلى أنه قد يكون إضافة مغذية إلى نظام غذائي صحي نباتي مثل حمية البحر الأبيض المتوسط. ويشير تقرير هارفارد إلى أن الدراسات

تقول إن عصير الرمان قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL وتقليل ضغط الدم. - صحة الجهاز الهضمي:هو الحال بالنسبة لجميع الفواكه، يجب تناول الفاكهة نفسها بدلاً من صنع عصير منه، حتى تتمكن من تناول البذور الغنية بالألياف، فيحتوي نصف كوب من بذور الرمان على 72 سعرة حرارية و 3.5 جرام من الألياف و 12 جرامًا من السكر، كما تضيف البذور لونًا جميلًا إلى جميع أنواع السلطات (الحبوب أو الخضراء أو الفاكهة)، أو يمكنك رشها على الحبوب أو الزبادي

يفيد صحة البروستاتا: من المعروف أن عصير الرمان يثبّت مستويات مستضد البروستات النوعي أو مستويات PSA لدى الرجال المصابين بسرطان البروستاتا. الرجال الذين شربوا ثمانية أونصات من عصير الرمان يوميًا ضاعفوا تقريبًا أربع مرات مقدار الوقت الذي ظلت فيه مستويات PSA لديهم مستقرة بعد علاج سرطان البروستاتا. ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وجدت أن المكونات الموجودة في عصير الرمان تساعد في منع حركة الخلايا السرطانية من خلال إضعاف جاذبيتها للإشارة الكيميائية التي تعزز انتشار السرطان. وقالت أخصائية التغذية: "هناك بعض الدراسات التي أجريت على الرمان تشير إلى دوره في إبطاء نمو سرطان البروستاتا..