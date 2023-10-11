شاهد..فتاة سعودية تصدم الجميع وتقوم بهذا الأمر الصادم في الشارع امام الجميع بلا خجل!!

انت الان تتابع خبر اتفرج .. فتاة سعودية تصدم الجميع وتقوم بهذا الأمر الصادم في الشارع امام الجميع بلا خجل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وثق مقطع فيديو متداول فتاة تقود مركبتها بسرعة عالية وتقوم بالمراوغة بين المركبات في أحد الطرق العامة.

وأظهر الفيديو الفتاة تقود مركبتها وبجاورها سيدة أخرى وكانتا تتبادلان أطراف الحديث أثناء القيادة .

وأبان الفيديو الفتاة التي تقود المركبة تقوم بتجاوز المركبات على الطريق بسرعة عالية، والاقتراب بالسيارة التي أمامها لمسافة قصيرة.

وطالب متداولو المقطع رجال المرور باتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، بينما رأى آخرون أن الفتاة تجيد القيادة وسرعتها معقولة.