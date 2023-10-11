انت الان تتابع خبر أسهل وأسرع الحلويات “الليزي كيك” بدون بيض ولا فرن بخطوات واضحة وبسيطة والطعم يأخذ العقل تعلم الطريقة خطوة بخطوة... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الليزي كيك من ألذ الحلويات الخفيفة، والجميلة، يتميز بطعمه المختلفة الرائع، ويعتبر من أسرع الحلويات التي يمكن إعدادها بمكونات بسيطة وفي دقائق معدودة، كما أنه من الحلويات المناسبة في العزومات والمناسبات المختلفة، لذلك جئنا لكم الآن لنتعرف على طريقة تحضير الليزي كيك بخطوات بسيطة يمكن اتباعها في أي وقت وسوف ينال إعجاب جميع الأفراد، لذلك تابعونا للتعرف على التفاصيل.

إضافة كوب من السكر الناعم، ثم إضافة الكاكاو الخام.

يرفع الوعاء على النار، ويضاف إلى هذا الخليط الماء ويتم التقليب السريع حتى يذوب السكر.

أضيفي كوب من الزبدة الطرية المقطعة.

ويتم التقليب مع الخليط حتى تذوب الزبدة تمامًا ويترك الخليط مع التكرار في التقليب حتى الغليان.

ارفعي صوص الشوكولاتة من على النار ويتم إضافته إلى خليط البسكوت والفول السوداني.

نخلط المزيج جيدًا حتى يتوزع البسكوت والفول السوداني بالتساوي في خليط الشوكولاتة.

احضري صينية مناسبة الحجم مبطنة بورق الزبدة.

نضع الخليط في هذه الصينية، ويتم توزيعه جيدًا بداخلها.

ندخل الصينية إلى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتماسك بشكل جيد.

أحضري بعد ذلك جناش الشوكولاتة.

أضيفي في وعاء مناسب قطع الشوكولاتة الخام.

ثم أضيفي إليها اللبن الحليب الساخن والزبدة.

ويتم التقليب المستمر حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا ويصبح الصوص أكثر كثافة وثقلًا.