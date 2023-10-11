انت الان تتابع خبر اول حسناء سعودية تقود بلادها الى العالمية...تم يعيينها اليوم مديراً لهذه المنظمة العالمية!التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يأتي انتخاب البروفيسورة حنان بلخي لشغل منصب المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط EMRO ليؤكد مكانة السعودية في المنظومة الصحية عالميًّا، بعدما صوّتت جميع الدول الأعضاء خلال جلسة مغلقة في الدورة السبعين لـ"اللجنة الإقليمية" لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.هذا الانتخاب يعكس توجيه العمل الصحي الدولي في بلدان إقليم شرق المتوسط وأراضيه الـ22 لخدمة سكان الإقليم، الذين يتخطى عددهم 745 مليون نسمة؛ ما يصف مدى أهمية هذا المنصب البالغة، ومسؤولية متوليه العظمى؛ إذ يتوجب عليه وضع خطة عالمية، تستطيع من خلالها الإدارة القوية والفعالة.

ويؤكد اختيار الدول الأعضاء لابنة السعودية "بلخي" أن ما نمتلكه من كوادر بشرية ذات خبرات ومهارات قياسية عالمية تستطيع أن تتولى مناصب قيادية في مختلف المجالات، وعلى المستوى العالمي وليس المحلي فقط.

وتسعى السعودية دائمًا لتنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية الوطنية من أجل أن يصبح لديها أجيال تمتلك قدرات فائقة في المجالات كافة، الفنية والثقافية والاجتماعية والتقنية الحديثة، والإعلام والابتكار والإبداع.

يُذكر أن البروفيسورة "حنان بلخي" كانت أول مديرة تنفيذية للوقاية من العدوى ومكافحتها في وزارة الحرس الوطني بالسعودية، كما قدمت إرشادات مهمة إلى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمقر الرئيسي للمنظمة حينها.

ونجحت "بلخي" في قيادة كل من: مركز مجلس التعاون الخليجي لمكافحة العدوى، والمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية المعني بالوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات، على مدار السنوات العشر الماضية.

وتم تعيينها بوصفها أول مديرة عامة مساعدة لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات في منظمة الصحة العالمية؛ إذ إنها أول سيدة تفوز بمنصب المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط EMRO، وذلك عقب تعيين المجلس التنفيذي لها في دورته الرابعة والخمسين بعد المئة؛ إذ سيتم تسليمها مهام المنصب من المدير الإقليمي الحالي الدكتور أحمد بن سالم المنظري، الذي تنتهي مدته البالغة 5 سنوات في 31 يناير 2024م.

ويهدف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق البحر المتوسط إلى العمل مع الحكومات المحلية والوكالات المتخصصة والشركاء والمساهمين الآخرين في مجال الصحة العامة؛ لوضع السياسات الصحية، وتعزيز النظم الصحية القومية.

ويخدم المكتب إقليم شرق البحر المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، الذي يضم الدول الأعضاء الـ21 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي وآسيا الوسطى، والأراضي الفلسطينية المحتلة؛ إذ يغطي المكتب نحو 745 مليون نسمة.