الى كل مريض بالسكر انهى معاناتك من اليوم.. داوم على كوب واحد من هذا المشروب « الأخضر » على الريق يخفض السكر في الدم فوراً وقل وداعاً لأدوية للإنسولين.

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الرياض - روايدا بن عباس - يؤدي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعندما تتصلب الشرايين وتضيق بسبب ترسبات الكوليسترول والكالسيوم، يضطر القلب إلى الضغط بقوة أكبر لضخ الدم. ويعد عصير الكرفس مصدرا جيدا للفيتامينات A وB وC وK ويتكون من مزيج من المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي تساعد بشكل كبير في ترويض الالتهاب

وعلى الرغم من أن البحث في الفوائد الصحية للكرفس لا يزال محدودا، أوضحت ليبرتي ميلز، خبيرة التغذية، كيف يمكن أن يساعدنا هذا الطعام الفائق في العيش لفترة أطول.

ضغط الدم

يحتوي الكرفس على مستويات عالية من الكومارين، وهو مركب يمكن أن يساعد في تقليل عدد هرمونات التوتر في الجسم، وتقليل أعراض ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت ليبرتي: "ربما تعود الادعاءات الشائعة المضادة للالتهابات من عصر الكرفس إلى احتوائه على أحد مضادات الأكسدة التي تسمى الكومارين، والتي تعزز نشاط خلايا الدم البيضاء الضرورية للحفاظ على نظام المناعة وصحته. وعلاوة على ذلك، يمكن لمادة كيميائية ضوئية تسمى الفثاليدات، إرخاء أنسجة جدران الشرايين وتقليل ضغط الدم. وعندما يرتفع ضغط الدم، فإنك تضع ضغطا على جميع أعضائك، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والنوبات القلبية، لذلك من الجيد دائما الحفاظ عليه في النطاق الصحي. ووجدت العديد من الدراسات أن مستخلص بذور الكرفس قد تخفض ضغط الدم عن الكوليسترول

يمكن أن يعمل نفس المركب المسؤول عن خفض ضغط الدم على تقليل الكوليسترول عن طريق تضخيم أحماض الستيرويد وإفراز الصفرا

ومن المعروف أن شرب الكرفس يقلل من نسبة الكوليسترول الضار بما يصل إلى سبع نقاط، وذلك بفضل المادة الكيميائية 3-n-butylphthalide (3nB)

وقالت ليبرتي: "يعتبر عصير الكرفس إضافة ممتازة إلى نظام غذائي من تناول"الكوليسترول الجيد على الكوليسترول الضار، للحفاظ على عيشك حياة صحية"

وأضافت: "وجدت دراسة أجريت على الفئران أن مستخلص الكرفس يقلل من تركيز الكوليسترول الضار الطبيعي، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول"

خصائص مكافحة الشيخوخ

شرب عصير الكرفس يمكن أن يحسّن نسيج الجلد، من خلال توفير فوائد مكافحة الشيخوخة من خلال فيتامين K وفيتامين C.ة.... الحد من تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين".الكوليسترول

شرب عصير الكرفس يمكن أن يحسّن نسيج الجلد، من خلال توفير فوائد مكافحة الشيخوخة من خلال فيتامين K وفيتامين C.ة.... الحد من تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين".الكوليسترول

يمكن أن يعمل نفس المركب المسؤول عن خفض ضغط الدم على تقليل الكوليسترول عن طريق تضخيم أحماض الستيرويد وإفراز الصفراء.

ومن المعروف أن شرب الكرفس يقلل من نسبة الكوليسترول الضار بما يصل إلى سبع نقاط، وذلك بفضل المادة الكيميائية 3-n-butylphthalide (3nB).

وقالت ليبرتي: "يعتبر عصير الكرفس إضافة ممتازة إلى نظام غذائي من تناول"الكوليسترول الجيد على الكوليسترول الضار، للحفاظ على عيشك حياة صحية".

وأضافت: "وجدت دراسة أجريت على الفئران أن مستخلص الكرفس يقلل من تركيز الكوليسترول الضار الطبيعي، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول".





