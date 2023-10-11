"دسحر العيون المغرية: اكتشفي طريقة مذهلة لصبغ الحواجب بالقرنفل تجعلها تتألق بجمال لا يقاوم أفضل من أي صالون تجميل!

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الرياض - روايدا بن عباس - صبغ الحواجب بالقرنفل من الممكن أن تقومي بصبغ الحواجب بطرق منزلية سريعة ويسهل تطبيقها على الشعر كما أنها من الوصفات التي تأثيرها على لون الحاجبين غير متوقع بسبب بساطة مكوناتها، ومن أبرزها وصفة القرنفل التي تعتبر من أفضل الوصفات الطبيعية التي تسهل من تلوين الحاجبين بشكل سريع ولذلك نتعرف من خلال المقال على أسرار تحضير تلك الوصفة وكيفية تطبيقها بحيث يتم تكثيف الحاجبين وتلوينهما أيضا بطرق طبيعية مما لا يتسبب في إتلاف الشعر بالحواجب مع تكرار الاستخدام.

طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل في المنزل

يمكنك أن تقومي بتحضير الصبغة بالمنزل عن طريق استعمال مكونين اثنين فقط والمكونين هما:

2 ملعقة من القرنفل.

2 ملعقة كبيرة من الزيت الزيتون.

خطوات صبغ شعر الحاجب بالقرنفل

لن يكون الأمر مستغرق إلا لحوالي دقيقة على الأكثر من أجل تلوين شعرك بلون مميز والنتيجة فعالة وثابتة لأطول فترة ممكنة، وخطوات التحضير تكون كما يلي:

قومي بأخذ الملعقة المحضرة من القرنفل واطحنيها جيدا.

يتم نخل القرنفل حتى تتخلصي تماما من أي تكتل أو حبيبات خشنة به وذلك حتى يكون المسحوق ناعم للغاية.

قومي بعد ذلك بوضع كمية القرنفل في وعاء مناسب مع زيت الزيتون وقلبي المكونات جيدا واتركي الخليط مغطى لمدة ليلة كاملة في درجة حرارة الغرفة.

يتم تطبيق الخليط فوق شعر الحاجبين ويترك مدة تصل إلى ربع ساعة.

تنظيف وجهك جيدا الخليط بالمناديل ثم اغسليه بالماء والصابون المرطب.

استمري على استخدام الوصفة أسبوع كامل حتى تجدي أن لون الحاجبين قد أصبح بني داكن.

فوائد خلطة القرنفل لصبغ الحاجبين

بالرغم أن هذه المكونات بسيطة وخطوات التحضير يسيرة وكذلك التطبيق سهل على كل الفتيات ولكن تلك الطريقة تعد مغذية للغاية تمنح شعر الحاجبين نمو سريع كما تزيد من مستوى كثافة الحواجب مع التخلص التام من أي فراغات موجودة بها إذا كانت هناك مناطق تخلو من الشعر كما يمكن استعمال تلك الوصفة لتلوين وصبغ الشعر بطريقة طبيعية غير مؤذية للشعر، فالوصفة غنية بالفيتامينات وتساعد على زيادة التدفق الدموي وهذا ما يعزز من نشاط الدورة الدموية لزيادة نمو الشعر.