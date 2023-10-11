انت الان تتابع خبر ﻷول مرة المذيع الاكثر جراءة فيصل القاسم يصدم الوطن العربي ويكشف عن السر المؤلم الذي أبكى صدام حسين واحزن واغضب كل العراقيين.!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم عن معلومة مثيرة حول الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أشار القاسم إلى أن شيعة العراق كانوا يأملون في سقوط نظام صدام حسين واستلام السلطة من قبل المعارضة الشيعية العراقية التابعة لإيران عام 2003.

لكنه أشار إلى أنهم اليوم يشتاقون لأيام صدام والنظام السابق، بسبب الجوع والفقر الذي عاشوا فيه، ولأنهم أصبحوا ملطشة للذيول الإيرانية في العراق.

