لن تصدق أين وصل به الحال... اتفرج دونالد ترامب يبيع الآيس كريم في باكستان والصورة والفيديو يثبتان ذلك.. اتفرج بعينيك قبل الحذف!!

انت الان تتابع خبرلن تصدق أين وصل به الحال... اتفرج دونالد ترامب يبيع الآيس كريم في باكستان والصورة والفيديو يثبتان ذلك.. اتفرج بعينيك قبل الحذف!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار مقطع متداول لشبيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في باكستان جدلاً واسعاً ووثق الفيديو شخص يقف في إحدى شوارع باكستان، ويبيع حلويات الآيس كريم على عربة، ويشبه بشكل كبير دونالد ترامب.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل واسع، نظراً للشبه الكبير الذي يربط الشخص بالرئيس الأمريكي السابق.وتداول رواد التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل واسع، نظراً للشبه الكبير الذي يربط الشخص بالرئيس الأمريكي السابق.

