انت الان تتابع خبر إنها ليست مجرد خرافات بل حقيقة...لن تتخيل ماذا يفعل رش الملح على باب المنزل.. ستنصدم عندماتعلم السر لأول مرة!!التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لم يكن الأمر كذلك دائمًا كان الملح موجودًا منذ آلاف السنين , وكان ذا قيمة عالية لدرجة أن الناس كانوا يتاجرون به بالأوقية للأونصة بالذهب. نشبت حروب من أجلها , وألهمت السوق السوداء النابضة بالحياة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.

حتى أن هناك طريقة قد يجلب لك الملح بها الحظ السعيد. إذن كيف أصبح مثل هذا المنتج القيّم هو المنتج الذي يتم إنتاجه بكميات كبيرة والذي نضيفه بشكل عشوائي إلى الطعام , قرصة واحدة في كل مرة؟ قد تفاجاً بمعرفة بعض هذه الحقائق الأقل شهرة حول التوابل المفضلة لدى الجميع , الملح.

قد يحتاج جسمك إلى الملح ليعمل , لكنه لا يحتاج إلى الكثير . يقدر 168110106 أجسامنا تحتاج فقط إلى 186 ملليجرام كل يوم - وهذا أقل مما يتناسب مع غشر ملعقة صغيرة. لسوء الحظ , فإن تناول مثل هذه الكمية الصغيرة من الصوديوم أمر شبه مستحيل لأن الملح موجود في كل شيء نأكله ونشربه تقريبا اقراء ايضاً : .: تقترح العديد من المنظمات الصحية الحد الأقصى اليومي من 1.5 إلى 2.3 جرام لمنع المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم

لم يكن الأمر كذلك دائمًا كان الملح موجودًا منذ آلاف السنين , وكان ذا قيمة عالية لدرجة أن الناس كانوا يتاجرون به بالأوقية للأونصة بالذهب. نشبت حروب من أجلها , وألهمت السوق السوداء النابضة بالحياة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا

حتى أن هناك طريقة قد يجلب لك الملح بها الحظ السعيد. إذن كيف أصبح مثل هذا المنتج القيّم هو المنتج الذي يتم إنتاجه بكميات كبيرة والذي نضيفه بشكل عشوائي إلى الطعام , قرصة واحدة في كل مرة؟ قد تفاجاً بمعرفة بعض هذه الحقائق الأقل شهرة حول التوابل المفضلة لدى الجميع , الملح.

قد يحتاج جسمك إلى الملح ليعمل , لكنه لا يحتاج إلى الكثير . يقدر 168110106 أجسامنا تحتاج فقط إلى 186 ملليجرام كل يوم - وهذا أقل مما يتناسب مع غشر ملعقة صغيرة. لسوء الحظ , فإن تناول مثل هذه الكمية الصغيرة من الصوديوم أمر شبه مستحيل لأن الملح موجود في كل شيء نأكله ونشربه تقريبا اقراء ايضاً : .: تقترح العديد من المنظمات الصحية الحد الأقصى اليومي من 1.5 إلى 2.3 جرام لمنع المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم