انت الان تتابع خبر عقب فضيحتهما على برنامج تيك توك.. السعودي نايف المطيري يعلن ارتباطه بالمشهورة اللبنانية غيداء وما ينويان فعله دون ذرة حياء صدم كل من في المملكة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجه مشهور تيك توك نايف المطيري، رسالة للفتيات الذين يريدون الزواج منه، لافتًا أنه سيتزوج واحدة فقط.



وجاء المطيري في مقطع فيديو قائلاً:” 4 والله قدره ما عندي، الله خلقني كذا .وأضاف:” بتزوج واحده اللي هي غيداء ما أقدر على أربع ، أعرف إن اللي مثلي نادر وتتمنونه بس إن شاء الله تلقون.”وكانت غيداء اللبنانية ظهرت في بث مباشر عبر تيك توك وهي تلبي طلب نايف المطيري وتغني له.”

