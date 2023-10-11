انت الان تتابع خبر رجل سعودي طلق زوجته الطبيبة الحسناء بعد نصيحة أحد المقربين..وأثناء العدةاكتشف مفاجأة أصابته بالإغماء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الراوي سعيد السعيد عن قصة رجل تزوج طبيبة لكنه كان منزعجا من طبيعة عملها وحدثت بينهما الكثير من المشاكل.

وأوضح السعيد ، ان هذا الشخص طلق زوجته ، بناءا على نصيحة أحد المقربين له ، وأثناء شهور العدة ، تفاجأ بأن نفس الشخص الذي نصحه بتطليقها ، تقدم لخطبتها قبل أن تكمل عدتها " ، ما أصابة بالصدمة .

واستطرد: ونصحته بعد وقوع هذا الموقف ، أن لا تترك بابك لأحد يصلح بينك وبين زوجتك ، وقبل رأسها ، لأنك ظلمتها ، وتعلم من هذا الخطأ الشنيع ، وأكتب لصديقك هذا ، وعاتبه ، وأخبره أنك أرجعت زوجتك