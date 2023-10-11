انت الان تتابع خبر اتفرج اجمل مذيعة في قناة الحدث تقع في فخ الفضيحة نسيت أنها على الهواء مباشرة وقامت بعمل صادم أمام ملايين المشاهدين(فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يواجه الإعلاميون والمذيعون في القنوات التلفزيونية العالمية العديد من المواقف المحرجة. ففي بعض الأحيان، قد ينطلق من فم مذيعة كلمة غير لائقة، أو قد تنقطع ملابسها على الهواء، أو قد يظهر جزء حساس من جسدها. وقد تكررت هذه الحوادث بشكل متكرر في الفترة الأخيرة.

وفي هذه المرة، حدث شيء غريب للغاية. حيث انفجرت مذيعة قناة "الحدث" الإخبارية العربية في نوبة ضحك أثناء استضافتها للكاتب الصحفي حليم نعيم في العاصمة الفنزويلية كراكاس.

فقد اضطرت كريستيان بيسري، المذيعة والإعلامية في قناة "الحدث" الإخبارية العربية، للخروج لفاصل بسبب عدم قدرة الضيف على التحدث باللغة العربية بطلاقة. وكانت اللهجة الفنزويلية تسيطر على كلماته العربية غير المفهومة بشكل واضح، مما أدى إلى انفجارها في نوبة ضحك وعدم قدرتها على السيطرة على نفسها أثناء البث المباشر.