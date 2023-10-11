انت الان تتابع خبر طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة مصرية أربعينية تدمي القلوب.. ما كان يريد العريس من امه ان تفعله بها امر يشيب له الرأس!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجرى عقد قران أميرة، وسط مباركة من أهل العريس، الذين وجدوا في هذه العروس فرصة في صلاح حاله- كما أوهموها-، ولكن الحقيقة هي أنهم أرادوا أن يستغلوها كما فعل هو، وطلبوا منه هذا صراحة فور عقد القران، ولكنه قرر تأجيل محادثتها في هذا الموضوع؛ حتى يعقد الزفاف.

وحاول سيد، التلميح لها بأنه يريدها أن تصرف على أسرته، كما تفعل معه، ولكنها اعتقدت أنه يمزح معها، وبعد ليلة الزفاف، ومع الأيام الأولى للزواج، تحولت المزحة إلى كارثة، فهو لم يكن يمزح معها، ولكنها الحقيقة، حين وجدت أن حماتها تريد العيش معها، وأن تنفق أميرة عليها.

ضاعت أحلام أميرة في أن يكون لها أسرة، وأن تنجب طفلا يكون سندا لها في هذه الحياة الموحشة، وأسرعت إلى محكمة الأسرة بأكتوبر؛ طالبة التطليق من زوجها.

وبعد جلسة الصلح المحددة من خلال الخبراء النفسيين والاجتماعيين، بمكتب تسوية المنازعات الأسرية؛ أصرت أميرة على موقفها، وألا تلتفت إلى حديث الناس عنها، خاصة وأنها عروس جديدة، وبعد صعوبة التوفيق بينهما؛ قررت المحكمة تطليقها من زوجها، مقابل رد الشبكة.