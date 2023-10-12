انت الان تتابع خبر شهر اكتوبر سيكون اسوء شهور عام 2023 .. عالم الزلازل العملاق يثبت بالدليل حدوث هذه الكوارث بعد ايام قليلة ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عاد العالم الهولندي فرانك هوجربيتس إلى التحذيرات المرعبة من جديد، وهذه المرة حذر من وقوع زلزال قوي قد يتجاوز قوته الـ 8 درجات على مقياس رختر خلال الأيام القادمة.

ووفقًا لموقع العربية، حذر العالم المثير للجدل من أن الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون، وأكد أنه قد أشار إلى هذه الظاهرة منذ نوفمبر الماضي. وتوقع حدوث نشاط زلزالي ضخم وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة قد تتجاوز الـ 8 درجات، وفقًا لمستويات الضغط التكتوني.

وعلق هوجربيتس على زلزال إندونيسيا قائلًا: "الاستجابة الزلزالية لهندسة القمر مع المريخ ونبتون حتى الآن لا تزال معتدلة مقارنة بما يمكن أن تفعله هذه الظاهرة وما فعلته في الماضي (8.5 درجات على مقياس رختر)"، مشيرًا إلى أنه يتوقع حدوث زلزال أقوى قريبًا.

وفي أحدث النشرات التي يقدمها العالم الهولندي بانتظام وينشرها على موقع الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS، أشار إلى أن الهندسة القمرية مع المريخ ونبتون قد تؤدي إلى حدوث زلزال قوي في الأيام القليلة المقبلة. ومن المحتمل أن تزيد الهندسة القمرية في حوالي 29 من الشهر الحالي (اليوم) من النشاط الزلزالي.

في النظام الشمسي، نرى تكويناً هندسياً مثيراً للاهتمام بين المريخ ونبتون. وفي ضوء هذا التكوين، يتوقع العالم الهولندي هوغربيتس حدوث زلزال قوي خلال الأيام القليلة المقبلة. ويشير إلى أنه في الماضي، حدثت زلازل قوية بسبب هذا التكوين الهندسي. ويوضح أن هذا النوع من التكوين يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي كبير.

ويضيف العالم الهولندي أنه من المرجح جداً أن نشهد زلزالاً قوياً خلال الـ 24 ساعة القادمة، وذلك يعتمد على حالة القشرة الأرضية. ويؤكد أن هذا التكوين له علاقة كبيرة بالمريخ ونبتون، وكذلك بكواكب المشتري وأورانوس.

وتشير توقعات العالم الهولندي إلى أن هناك قمة قمرية عالية في اليوم التاسع والعشرين، وهذا بسبب التكوين الهندسي بين القمر والمريخ ونبتون، وبين المشتري وأورانوس. ويلاحظ أن هذا التكوين يتزامن بشكل كبير مع الفترة من 29 إلى 30 من الشهر الحالي. ويشير إلى أن قمم القمر ستكون عالية خلال هذه الفترة. ويعتبر حدوث زلزال كبير في هذا الوقت علامة استفهام كبيرة. ومع ذلك، نعلم أن التكوين القمري يمكن أن يؤدي إلى حدوث زلازل كبيرة، ولكن من الصعب تحديد المنطقة التي ستتعرض للنشاط الزلزالي.

وينصح العالم الهولندي متابعيه بأن يكونوا على استعداد تام، وأن يتوقعوا حدوث زلزال قوي خلال الـ 24 ساعة القادمة. ويضيف أنه إذا حدث ذلك في الـ 24 ساعة القادمة أو الأسابيع القليلة المقبلة، فإنه سيكون الزلزال الخامس من حيث الحجم خلال 20 عاماً. وبالتالي، فإنه ليس مجرد حدث زلزالي عادي.

يجدر بالذكر أن تحذيرات هوغربيتس السابقة تسببت في حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل قبل وقوعها بالفعل خلال الأسابيع القليلة الماضية. ويربط هوغربيتس بين تنبؤاته وبين حركة الكواكب وتوازنها.

أصبحت توقعاته، منذ فترة، محل جدل علمي واسع النطاق حول مدى معقولية وملائمة تلك التوقعات لجميع المناطق التي يدرسها حول العالم. فمنذ ظهورها في الأوساط العلمية، لقد أثارت هذه التوقعات العديد من التساؤلات والجدل بين الباحثين والمهتمين بالمجال العلمي.