انت الان تتابع خبر عشان محدش يضحك عليك.. طريقة سحرية وفعالة 100%لمعرفة الفرق بين “زيت الزيتون الأصلي والمغشوش”.. تعالي أقولك السر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر الزيتون من أنواع الثمار المذكورة في القرآن، ويتم استخلاص زيت الزيتون من شجرة الزيتون. ويعتبر زيت الزيتون فريدًا من نوعه، حيث يحتوي على العديد من الفوائد والمزايا. يتم استخدامه في العديد من الوصفات الطبية، وكذلك في الطعام الصحي والوصفات الطبيعية الأخرى. رغم ارتفاع سعره في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا غنى عنه في كل أسرة. وبناءً على ذلك، يمكن القول إنه يوجد العديد من الفوائد للشعر والبشرة.

أفضل أنواع زيت الزيتون:

1. زيت زيتون البكر الممتاز (Extra Virgin Oil): يحتل هذا النوع المرتبة الأولى لأنه يتم ضغطه أولاً وله حموضة أقل.

2. زيت الزيتون البكر (Virgin oil): يشبه هذا النوع النوع السابق إلا أن حموضته أعلى بنسبة 2٪.

3. زيت تفل الزيتون (Pomace Olive Oil): يعتبر هذا النوع الأقل جودة لأنه يشبه زيت الزيتون المغشوش.

علامات معرفة زيت الزيتون الأصلي والمغشوش:

هناك مجموعة من العلامات التي تساعدك على معرفة الزيت الأصلي من المغشوش، وتشمل ما يلي:

1. السرعة التي تستقر بها الشوائب في قاع الزجاجة.

2. الملمس الناعم للزيت الأصلي، بينما الزيوت المغشوشة ليست لها نفس الملمس.

3. واحدة من أكثر العلامات وضوحًا على أن الزيت أصلي هي "ضعه في الفريزر، إذا تجمد وتحول إلى اللون الأبيض، فهو أصلي". بينما الزيت المغشوش سيظل سائلًا ولونه أصفر.

إذا قمت بتجربة زيت زيتون مغشوش، فستلاحظ فوراً أنه يحتوي على مستويات عالية من الحموضة، مما يشير إلى سوء جودته. يعتبر زيت الزيتون المغشوش من أكثر السلع المغشوشة شيوعًا في السوق، حيث يتم تخفيفه بمواد أخرى غير صحية مثل زيوت أخرى أو مواد كيميائية. وهذا يؤثر سلبًا على جودة الزيت وقيمته الغذائية.