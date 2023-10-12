انت الان تتابع خبر رجل واحد لا يكفيني.. اتفرج شابة سعودية تعترف بواقحة صادمة وبدون ذرة حياء أنها متزوجه من رجلين وتنام كل ليلة عند واحد!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت فتاة سعودية في مقطع فيديو من كندا وهي تكشف عن تفاصيل صادمة من حياتها الخاصة، حيث اعترفت أنها تعيش مع زوجها الحقيقي وهو سعودي الجنسية، وفي ذات الوقت يعيش معهم في نفس السكن شخص آخر كندي الجنسية وتعامله هو الأخر كأنه زوجها، موضحةً أنها تنام كل ليلة في غرفة شخص من أزواجها الإثنين.بداية القصة

في منتصف العام 2014، سافرت الفتاة السعودية “نورا” مع زوجها السعودي أيضاً إلى كندا بغرض الدراسة، لكنها بمجرد أن وصلت إلى هناك بدأت حياة التحرير وكانت البداية من خلال ترك دين الإسلام،

والدخول في علاقات متعددة مع الرجال، وذلك بمعرفة زوجها الذي وافق أن يشاركه شخص آخر في زوجته ويسكن معهم في نفس المنزل.نورا البالغة من العمر 32 عاماً، ظهرت في مقطع فيديو حديث وقالت أنها تحب العلاقات المتعددة وتحب أن يكون لها علاقات متجددة مع رجال أو بنات، موضحةً أن رجل واحد لا ورغم أن نورا تزوجت من شاب سعودي قبل 8 سنوات وأنجبت منه بنت، إلا أن لديها شريك آخر تربطها معه علاقة عاطفية وهو كندي الجنسية ويدعى “ديفيد” ويبلغ من العمر 31 سنة.