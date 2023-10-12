انت الان تتابع خبر العالم الهولندي الشهير يحذر بشده من زلزال مميتة سيضرب هذه المناطق العربية من الشهر الجاري..الخطر سيصل الى كل بيت! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس من زلزال كبير سيضرب عدد من الدول الواقعة في قارة آسيا في الفترة من الشهر الجاري.وقال هوغربيتس عبر تغريدة نشرها على حسابه في تويتر إنّ احتمالية وقوع زلزال ضخم في قارة آسيا في الفترة ما بين ال 26 وال28 من هذا الشهر كبيرة جدا.العربية.يُذكر أن هوغربيتس أثار الكثير من الجدل بعد تنبؤه بحدوث زلزال تركيا قبل وقوع الزلزال بعشرة أيام حيث حذر من وقوع زلزال قادم في منطقة الأناضول تبلغ درجته 7 على مقياس ريختر وهو ما حدث بعد ذلك بالفعل.وبعد صدق تنبؤاته بخصوص زلزال تركيا اكتسب هوغربيتس شهرة كبيرة حيث يحظى بمتابعة كبيرة من الناس في معظم دول العالم خصوصا وأنه يقدم تنبؤاته بطريقة علمية ومنطقية.