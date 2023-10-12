انت الان تتابع خبر أغرب عادات الزواج في العالم..مايفعلهُ والد العريس مع العروسة يشيب له الراس.. وإجبار العروسين على ممارسه هذا الأمر المقرف والمقزز أمام الحضور ودون خجل .والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر الزواج في الصين مناسبة هامة ومهمة جداً في حياة الأفراد. ومن بين العادات الزواجية الغريبة في الصين هي عادة "تحميل العروس".

حيث يتم تحميل العروس على ظهر العريس في مرحلة معينة من الاحتفال بالزفاف. ويعتبر ذلك رمزاً لقدرة العريس على تحمل مسؤولية الحياة الزوجية.

تعتبر الهند واحدة من الثقافات التي تتميز بعادات الزواج الغريبة. ففي بعض الأحيان، يتم إجراء زواج جماعي لعدد كبير من الأزواج في وقت واحد. وتعتبر هذه العادة فرصة للعائلات لتوفير التكاليف المالية والوقت اللازم لإجراء حفل زفاف كبير.

1-اليابان

تعتبر اليابان واحدة من الثقافات التي تتميز بعادات الزواج الفريدة. ففي اليابان، يتم تنظيم حفل زفاف غير تقليدي يدعى "زواج الروبوت". وفي هذا الحفل، يتم إجراء حفل زفاف بين شخص وروبوت. ويعتبر هذا الحفل رمزاً للتقدم التكنولوجي في اليابان والتغيرات في مفهوم الزواج في المجتمع الحديث.

تعتبر قبيلة "داور" الصينية من القبائل المتشددة والغريبة بعض الشيء. ففي هذه القبيلة، لا يتم إتمام عقد الزواج إلا بعد أن يتم قتل الزوجين كتكوت حي. ولكن لا يتوقف الأمر هنا، بل يتم شرح الكتكوت وفحص كبده، فإذا كان على ما يرام، يتم تحديد موعد الزواج، وإذا كان هناك مشكلة في الكبد، يتم تأجيل الزواج.

أيضًا في موريتانيا، توجد عادة غريبة في الزواج، حيث يتم تشجيع العروس على زيادة وزنها رغم أنها ليست صحية. ففي قرى موريتانية معينة، يعتبر الوزن الزائد هدفًا رئيسيًا للفتاة في شبابها، حتى لو كان ذلك يؤثر على صحتها.

أما في اسكتلندا، فإن الطقوس الزواجية تأخذ منحنى غريبًا. حيث يُطرح سؤال "كيف نعرف أن العروس ستتحمل ظروف الزواج الصعبة؟"، والإجابة في اسكتلندا تكون بطريقة غير تقليدية، حيث تُرمى العروس بالقمامة والبيض المتعفن.

وتظهر العروس بأقبح صورة وأقذر رائحة، والهدف من هذا الطقس الغريب هو أنه إذا كانت العروس قادرة على تحمل هذه الأشياء، فإنها ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات الزواج الصعبة.