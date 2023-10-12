انت الان تتابع خبر بعد تحقق نبؤته بدخول المقاومة للمستوطنات… العراف العبقري ميشال حايك يصدم اللبنانيين ويكشف عن حدث غير مسبوق سيزلزل لبنان في هذا التوقيت..! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقع الفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك مجموعة من التوقعات الصادمة خلال الأيام القادمة بعد أن توقع ما حدث في فلسطين.

وكان ميشال حايك توقع في وقت سابق عملية طوفات الغضب الفلسطينية التي قلبت الموازين العسكرية وهزت الكيان الصهيوني.

وأعلن الفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك، عددا جديدا من التوقعات الصادمة وتوقع أن تستمر الزلازل في المنطقة، وأن زلزال تركيا وسوريا الأخير “جرس إنذار”، وأن المنطقة ستشهد زلازل في البر والبحر لا تشبه ما سبقها.

ولفت إلى أن كوكب الأرض سيشهد ظواهر غريبة، وشتاء لم يسبق له مثيل، وفيضانات، وتساقط أجسام من السماء، وكأن الكوكب يخلق من جديد، بحسب تعبيره.

وعن بلده لبنان، قال حايك إن هنالك تسوية مالية تشكل ربيعا ماليا للبلاد، وإن هنالك “ثوبا جديدا يفصل للبنان”، وستشهد البلاد نقلة مفاجئة.

ولفت إلى أن ملف لبنان سيتصدر المحافل الدولية، وأن منطقة عين التينة ستشهد زلزالا.

وقال إن شخصية عسكرية ستخرج من الظل لتغير المشهد على الساحة اللبنانية، وإن السفيرة الأمريكية في لبنان ستشكل مفاجأة وستكون عنصر اهتمام، وأن “رؤوسا كبيرة” في لبنان ستتدحرج.

وقال إن تركيا ستشهد هزات اقتصادية سياسية وأمنية، وإن صحة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تدعو إلى القلق، فيما سيتعرض اللاعب الفرنسي كيليان مبابي إلى حادث يؤثر على مسيرته الرياضية.

وأكد أن السعودية سترسم خارطة للفن في لبنان، وأن الإمارات العربية المتحدة ستشهد “24 ساعة ما بيشبهوا قبلن ولا بعدن” على حد تعبيره.