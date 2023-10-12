انت الان تتابع خبر مفاجآت من العيار الثقيل…العراف العبقري ميشال حايك يكشف ماسيحدث في “غزة” بعد ساعات !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اطلق الفلكي ميشال حايك توقعات جديدة تخص الشأن الفلسطيني بعد أن تحققت توقعاته عن عملية طوفان الاقصى بحذافيرها.

وقال العراف الشهير في تغريدات على منصة إكس: “بعد اليوم، لن ينام الإسرائيليون في المستوطنات بسلام”.

وأضاف: ” بيوعى العالم على سقوط جدار برلين في غزة ومهمة اسود العرين غير وهمية وتشق طريقها”

وتابع الفلكي الداهية:” جنون عسكري في جنين والقدس الشرقية أرض الشرارات”.

وقال حايك: “تنصب إسرائيل فخ لنفسها وتجر نفسها على المعركة، جنون على إسرائيل فوق المي وتحت المي”.

وخلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتنبؤات اللبناني، ميشال حايك، ليلة رأس السنة العام 2022-2023 وتصريحات لفتوا إلى أنه قصد بها العمليات التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، السبت، وأطلقت عليها اسم “طوفان الأقصى”.

وقال حايك في تنبؤاته بمقطع الفيديو المتداول: “بثلاثية الدم وبالروح بالدم نفديك يا أقصى، ما رح يكون مجرد شعار رح يكون كل المعركة، الأحداث التي رح تخض إسرائيل بالمرحلة المقبلة أبطالها أسرى بالسجون..”

وتابع قائلا: “رح يتزامن الحدث مع عيد يهودي بين عارض أمني وعارض صحي يتأرجح نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) ونتنياهو بقراراته بأوامر نارية بمواجهة النار يذكر الناس بتاريخه، كل الثورة رح تكون ورح تتغنى بأغاني محمد عساف..”

وأضاف: “أهداف كتائب القسام الجديدة رح تشكل مفاجئات للجميع، أحمد الضيف بمهب بعض الملفات الخطرة حركة مفصلية بتزعزع مفاصل جهاز أمني إسرائيلي.. زمن اللاوعي الحربي الإسرائيلي قادم وزمن الانتظار ولى.

واستطرد: “ينطلق فصيل من الفصائل الفلسطينية بعكس السير وبسبب ورطة لباقي الفصائل.. المسجد الأقصى بكون محور الاهتمام وأرض الأحدث ومصنع الأخبار ومصدرها.