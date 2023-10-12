انت الان تتابع خبر بطريقة خطيرة شيطانية...هكذا انتقمت معلمة سعودية من طليقها بعد زواجه من صديقتها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت وسائل إعلام سعودية تفاصيل انتقام معلمة من طليقها بعد زواجه من صديقتها.

وحسب صحيفة “عكاظ” أقام مواطن سعودي (معلم متقاعد)آ دعوى قضائية أمام محكمة التنفيذ في جدة بعد أن حرمته طليقته من رؤية أطفاله الـ5 على مدى 12 شهرا.آ آ واتهم الرجل في دعواه طليقته المعلمة بحرمانه من رؤية أبنائه وتحريضهم على عقوقه بسبب خلافات عقب طلاقها وزواجه من صديقةآ

وقضت المحكمة بإلزام المعلمة بتمكين طليقها من زيارة أولاده يومين أسبوعيا إلا أن أنها ظلت تتهرب من تطبيق الحكم ما دفع الأب إلى اللجوء إلى محكمة التنفيذ لإلزام طليقته بتنفيذ قرار الزيارة.

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وهذا أصدرت محكمة التنفيذ قرارا نهائيا بتمكين الأم المطلقة الأب من زيارة أولاده خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ، وأكدت أنه في حال عدم تنفيذ الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها طبقا لنظام التنفيذ.

ومن جانبه قال الأب إنه بحصوله على الحكم وتنفيذه جبرا يكون قد نجح في تحقيق أمنيته برؤية أطفاله بعد غياب امتد نحو 365 يوما.